Başdeğirmen’den Bilgiç’e teşekkür: Her zaman Doğru olanı Yapmaya Devam edeceğim



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITKM konusunda cesaretle aldıkları kararın arkasında olduğunu açıklayan TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’e teşekkür ederek; “Bu, şehrimizdeki birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. Sayın Milletvekillerimizle birlikte cesaretle daha nice önemli yatırımlara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.



BAŞDEĞİRMEN; “ISPARTA’YA HİZMET İÇİN HER

TÜRLÜ CESARETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Isparta’ya hizmet için her zaman cesaretle adım atacağını ve elini taşın altına sokacağını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen; “Bilindiği gibi Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) 22 yıldır şehrimizde bitirilmeyen bir yatırımdı. Sürüncemede kalan ve halkımızın da artık ‘bir an önce bitsin’ dediği bu inşaatın en kısa sürede bitirilmesi için cesaretle adım atılması, karar verilmesi gerekiyordu. Yıllardır gösterilmeyen o cesareti Allah’a şükürler olsun ki ben ve partimin Belediye Meclis üyesi arkadaşlarım göstermişlerdir. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü, burada bizim amacımız Isparta’ya gerçekten hizmet etmek ve 22 yıldır sürüncemede kalan bir inşaatı bir an önce bitirmektir.



“SAYIN VEKİLLERİMİZ YAPTIĞIMIZ PROJE

VE YATIRIMLARIMIZIN ARKASINDA”



TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Isparta Milletvekilimiz sayın Süreyya Sadi Bilgiç, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir televizyon programında benim ve meclisimizin aldığı karar için ITKM’nin bir an önce bitirilmesi noktasında cesaretle hareket ettiğimizi belirtmesi bizi son derece mutlu etmiştir. Bu açıklama bizim sayın Vekillerimizle birlikte Isparta’ya hizmet için birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizi, Milletvekillerimizin belediye olarak yaptığımız proje ve yatırımların arkasında ve destekçisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, sayın Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgitç’e teşekkür ediyor ve şehrimizin kalkınması için yapacağımız yatırımlarda kendisini yanımızda görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.