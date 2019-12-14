Isparta – Burdur dağ yolunda dikkatsizlik ve yağışlar beraberinde kazaları da getirdi.



Art arda meydana gelen kazalarda 32 PE 366 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan otomobilde bulunan sürücü yaralandı.



Aynı saatlerde dikkatsizlik farklı bir kazaya daha sebep oldu. Araç sürücüsü kontrolünü kaybettiği aracı ile dağdan aşağı uçtu. Şans eseri araç sürücüsü burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Araçlar çekici yardımı ile uçtukları yerlerden çıkarılarak taşındı.