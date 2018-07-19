- Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisine ait muz bahçesinde sulama yaparken aniden rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Caddesi üzerindeki bir muz bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait muz bahçesinde sulama yapan Hacı Görgülü (52), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Görgülü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Görgülü’nün cenazesi savcılık ve polis incelemesinin ardından morga götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Görgülü’nün cenazesinin bugün Dinek Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.İHA