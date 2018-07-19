Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu

Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu
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Isparta Düğün Salonları

  - Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu 
  - Bir hayırsever, vefalı gencin konuşamayan annesinin 40 bin TL tutarındaki tedavi masrafını üstlendi 
  - Daha önce umutsuzluk gözyaşı döken aile, şuanda mutluluk gözyaşı döküyor   
  - Erdem Candar:   
  - "3-4 ay sonra tekrar konuşabilecek, en güzeli ise bana 'Erdem' diye seslenebilecek" 
 
 - Antalya’da daha önce kalp yetmezliğine yakalanan babası için okulunu, ardından felç geçiren annesi için de işini bırakan gencin çığlığı duyuldu. Annenin tedavisi için gerekli 40 bin TL, kimliğini gizli tutan bir hayırsever tarafından karşılandı. Daha önce umutsuzluk gözyaşı döken genç adam, çok mutlu olduğunu belirterek, "Doktorlarla görüştük. Operasyonun ardından konuşma terapistiyle annem 3-4 ay sonrası eskisi gibi konuşabilecek, en güzeli ise bana Erdem diye seslenebilecek" dedi.   
  Muratpaşa ilçesinde Candar ailesinin tek çocuğu Erdem Candar (30), henüz 17 yaşındayken babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ardından işe giren genç adam, ailesinin geçimini tek başına sırtlandı. 2006 yılında Candar’ın babası koah ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. 
  Annesiyle tek başına kalan Candar, evin reisi, annesininse tek yoldaşı olmaya devam etti. Genç adam, ailesinin geçimini sağlamak için bir eczanede personel olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce ise Candar’ın annesi Belgin Birgül’ün (54), sol şah damarında tıkanma oluştu. İlk olarak konuşma yetisini kaybeden Birgül, 11 ay önce felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Burada 5 gün kalan Birgül’e Periferik Vasküler Hastalık teşhisi konuldu. Sağ ayağı ve eli tutmayan talihsiz kadın, konuşma becerisini de iyice yitirdi. Babasının hastalığında geçirdiği uzun ve zor sürecin ardından annesinin felç kalmasıyla ikinci şok yaşayan genç adam, hastane hastane gezdi. Doktorlardan 'yaşamının sonuna kadar böyle kalır’ yanıtını almasına rağmen pes etmeyen Candar, internette araştırma yaptı ve İstanbul’daki özel bir klinikte tedavinin gerçekleşme umudunun olduğunu gördü. 
 
  Haberi görünce 40 bin lirayı yatırdı 
  Evin tüm işlerini yaparak annesine bir bebeğe bakar gibi bakan Candar, annesinin tedavisi için gereken 40 bin lira için geçtiğimiz gün İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Haberin yapılmasından henüz bir hafta geçmeden Candar’ın durumunu gören bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istedi. Kimliğini gizli tutan hayırsever, tedavi masrafı olan 40 bin TL’yi Candar’ın hesabına yatırdı. 
 
  Umutsuzluk gözyaşı yerini mutluluk gözyaşına bıraktı 
  Tam umudunu yitirmişken gelen yardımı gören genç adam, bu mutlu gelişmeyi annesiyle paylaştı. Daha önce umutsuzluğun gözyaşlarını döken anne ile oğul bu sefer mutluluk gözyaşı döktü. Hayırsevere çok teşekkür ettiğini belirten Candar ise ilk duygularını şöyle paylaştı: 
  "Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinde haber linkleri paylaşıldı. Bir hayırsever vatandaş gazeteden durumumuzu görmüş ve beni aradı. 40 bin lira yatırdığını söylediğinde ise çok mutlu oldum. Anneme durumu söyledim ve gözümüzden mutluluk yaşları akmaya başladı. O parayla annemin tedavisini gerçekleştireceğiz artık. Doktorla görüştük. Şah damarı açılacak, eli kolu tutmaya başlayacak. 3-4 ay sonrası ise konuşma terapisti eşliğinde tekrar konuşmaya başlayabilecek. En güzeli ise bana Erdem diye seslenebilecek." 
 
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İHA
                                         
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