Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili açıklama!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yayınladı.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya aracılığıyla benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin açıklama yayınladı.



EPGİS'in art arda attığı açıklama tweet'leri şu şekilde:



"Sendikamız EPGİS tarafından yapılan hesaplamalara göre daha önce yapılan ÖTV indirimleri yerine koyulduktan sonra pompa fiyatlarına yansıyan indirim miktarları ise; (KRŞ/LT)



motorinde 73,

benzinde 116,

otogazda ise 32



olarak tespit edildi.



Ancak son haftalarda ürün fiyatlarında ortaya çıkan düşüşler, benzin ve motorin pompa satış fiyatlarına da yansımaya başladı. Çünkü gelen indirimlerle devletin aldığı ÖTV’de yapılan kesintiler yerine koyulduğu gibi, pompa satış fiyatlarında düşüş yapılacak noktaya gelindi.



Son 3 aydan bu yana petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile döviz kurlarındaki gerileme, benzin ve motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Bu indirimlerin bir kısmı, daha önce zam yapmamak için kesilen ÖTV’nin yerine koyulmasıyla pompaya yansımadı.



Çünkü söz konusu ürünlerden alınan ÖTV'de zam ihtiyacı kadar kesinti yapıldı. Yani devletin ÖTV gelirleri azaldı ama vatandaş sabit fiyatla benzin ve motorin almaya devam etti.



Yani akaryakıt pompa satış fiyatlarına fiilen üst sınır getirilmiş oldu. Uygulama sayesinde ürün fiyatları ile dövizde yaşanan artışların beraberinde getirdiği zam ihtiyacı, benzin ve motorinpompa satış fiyatlarına yansıtılmadı.



Akaryakıt fiyatlarında esnek ÖTV uygulaması Mayıs 2018 tarihinde devreye girdi.



STK başkanları ya da sosyal medya kullanıcıları talep ediyor diye fiyatlarda değişim olması söz konusu değildir.



Akaryakıt fiyatları hesaplanırken ham petrol fiyatları da baz alınmamaktadır.



Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında esas alınan fiyatlama Akdeniz piyasası işlenmiş ürün fiyatları ortalaması ve doların yurt içi değerlenmesinin ortalamalarıdır."