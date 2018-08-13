- Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (AntBirlik) Türkiye'nin mücadele ettiği ekonomik savaşı kazanması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısına 110 bin Euro bozdurarak destek verdi.Türk Lirası'nın başta ABD doları olmak üzere döviz karşısında değer kaybı bugün de devam ederken, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan "Döviz bozdurma" kampanyasına Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'de katıldı. AntBirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'un talimatıyla AntBirlik Yağ Kombinası tesisinin revizyonu için Euro karşılığında anlaştığı ve Halkbank hesabında bulundurduğu 110 bin Euro dövizi, bugün sabah Türk Lirası'na çevirerek 830 bin 887,32 TL ile destek verdi.Başkan Yavuz, "Ülke olarak verdiğimiz ekonomik savaştan Cumhurbaşkanımızla birlikte galip çıkacağız. Bundan şüphemiz yok” dedi.İHA