bubble kids

Başkan Türel: “Bu millet bu oyunu bozar”

Başkan Türel: “Bu millet bu oyunu bozar”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Başkan Türel: “Bu millet bu oyunu bozar”   
 
 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre’de muhtarlarla buluştu, esnaf ziyareti yaptı. Başkan Türel, ülkede yaşanan ekonomik darbe ile ilgili, “Bu büyük millet yastığının altındaki altını bozdurur, dövizi bozdurur. Gider bankasında hükümetine sahip çıkar devletine sahip çıkar ve bu tezgâhları da bugüne kadar nasıl bozmuşsa bunu da en iyi şekilde bozar” dedi.   
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demreli muhtarlarla Demre Belediyesi Konferans salonunda bir araya geldi. Toplantıya, Demre Kaymakamı Murat Uz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Demre AK Parti ilçe başkanı Ünal Arıkan ve bürokratlar katıldı. Sık sık ilçe ziyaretleri ile hizmet değerlendirmeleri yaptığını anlatan Başkan Türel, seçimlerden sonra Demre’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 47’lik bir destekle Antalya’da oransal olarak en önde gelen ilçelerimizden birisi olma başarısını gösterdiğini söyledi. 
  
 “Demre’ye boynumuz kıldan ince” 
  Birlik ve beraberlik sayesinde başarılı hizmetler gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Türel, “Demre Noel Baba Meydanı’nın önceki haliyle şimdiki halini görenler farklı bir yere mi geldik diye düşünürler. Demre’ye yakışan bir görüntü, Noel Baba Meydanıyla birlikte geldi. Yollarıyla parklarıyla çok güzel çalışmalar yapılıyor. Mustafa Masatlı Caddesi ve Kapaklı Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demre deyince akan sular duruyor. Demre belediye başkanımızın da katkıları ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz.  Demreliler karşısında, bizden istedikleri talep karşısında boynumuz kıldan ince” dedi. 
  Demre Toptancı Hal’inin Demre Belediyesine devri ile ilgili meclisten karar aldıklarını belirten Başkan Türel, “Belediyemize devredeceğiz ama para peşin. Öteki belediyelerden para peşin alındığı için öyle yaptık. Peşin almadığımız takdirde meclis kararı olduğu için soruşturuluruz. Davazlar-Yavu suyu şu anda geldiğimizde bize söylenen en önemli sorun haline gelen neredeyse tek konu. Bu da artık gerçekten Demre’de pek çok meseleyi çözdüğümüzü ve çözmekte olduğumuzu gösteriyor. Yani 40 kilometreden Muskar’a su getirdik ve çözülemez denilen o efsane sorunu çözmeyi başardık” şeklinde konuştu. 
 
  “Eylül’de ihale” 
  Davazlar -Yavu ihalesini Eylül ayı içerisinde yaparak suyu taşıyacaklarını belirten Başkan Türel, “Allah’ın verdiği suyu biz millete dağıtmakla mükellefiz. Biz sizin için çalışıyoruz. Biz bu çalışmaları yaparken Türkiye’nin, Antalya’nın, Demre’nin bu kalkınmasını hazmedemeyenler  hep arı kovanına çomak sokacağım diye uğraşıyor. Toplumsal ayaklanmalarla, darbelerle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını bu ülkenin başından uzaklaştırma hesabı yaptılar. Ama bu öyle büyük bir millet  ki, öylesine büyük bir liderimiz var ki, liderinin çağrısına icabet ederek sokaklara çıktı. Tankların önüne yattı. Göğüslerini o kurşunlara siper etti. Bu büyük millet cumhurbaşkanımızın önderliğinde askeri darbeyi önlemeyi başardı” şeklinde konuştu. 
 
  “Elele vereceğiz” 
  Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen küresel güçlere dikkat çeken Menderes Türel, “Küresel güçler,  Kasımda bir erken seçim olabilir senaryosu üzerine Eylül ayında Ağustos ayında bu ekonomik darbeyi planlamıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın o her zamanki muhteşem siyasi öngörüsü onların oyununu yine bozdu. Haziran Ayı’na seçimleri çekmek suretiyle bu yapacakları ekonomik darbenin seçimde neticesini alabilme şansları kalmadı. Ve şimdi de bu ekonomik darbenin içinden ülkece milletçe geçiyoruz. Gene el ele verdiğimizde, omuz omuza verdiğimizde bunun yine Türkiye üzerine ameliyat yapma isteği olanların amacına ulaşamaması noktasına geleceğinden ben çok eminin” şeklinde konuştu. 
 
  “Bu millet bu tezgâhı bozar” 
  Belediye Başkanı Menderes Türel, “Dün gece uyuyorken 7.20’ye çıkıyor Dolar. Yani bunun bir ekonomik darbe olduğunun en güzel göstergesi. İşte darbeler gece olurdan hareketle bu ekonomiye yapılan müdahaleler. Cuma günü Türkiye’de yabancı menşeili 3 tane bankanın piyasadan satın aldığı döviz miktarını söylesem dudağınız uçuklar. Ne oldu da bunlar şimdi piyasadan döviz çekiyorlar. Bunlardan bir tanesi de Amerikan menşeili nedeni belli. Neden, bu ekonomik darbe girişiminin bazı kirli eller tarafından başarıya ulaştırılması. Hedef bu. Ama bu büyük millet yastığının altındaki altını bozdurur, dövizi bozdurur. Gider bankasında hükümetine sahip çıkar devletine sahip çıkar ve bu büyük millet bu tezgâhları da bugüne kadar nasıl bozmuşsa bunu da en iyi şekilde bozar.” 
 
  “3 havalimanı olan tek il Antalya” 
  Başkan Türel şöyle devam etti: 
  “Yakında 3’üncü havaalanıyla Demre’de uçmaya başlayacak. 3’üncü havaalanı bittiğinde, İstanbul dahil Türkiye’de 3 havaalanı olan tek İl Antalya olacak. Çünkü Atatürk Havalimanı yeni havaalanı açılınca kapanacak. Sabiha Gökçen ve yeni havalimanı kalacak. İki havalimanı olacak. Böylelikle hem ürünümüz değerlenecek, hava kargoyla ürünümüzü istediğimiz yere taşıyabilir hale geleceğiz. Çünkü Antalya İlçeleri içerisinde tarımın başkenti noktasında bir ilçemiz. İstediğimiz o turistik yatırımlar bölgeye hızlı bir şekilde gelecek. Turizm canlanacak istifade eden de Demreliler olacak. Demrelilerin kazanması için bu projelerin gelmesi için çok çalışmamız lazım biz olmayı başarmamız lazım” dedi. 
 
 Türel esnafı ziyaret etti 
 Başkan Türel, muhtarlarla yaptığı konuşmanın ardından Demre Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Türel, daha sonra sıcak asfalt dökülen Mustafa Masatlı Caddesi’ni inceledi ve cadde üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Türel, esnafa caddeyi beğenip beğenmediği sordu ve olumlu yanıt alan Başkan Türel, birlik ve beraberlikle yapılan hizmetlerin devamı geleceğini söyledi. 
 
AW467569_01AW467569_02AW467569_03AW467569_04


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
YÖK’ten, Isparta ISUBÜ öğrencilerine burs desteği
Eğirdir’e özel kartpostal EĞİRDİR’E ÖZEL KARTPOSTAL
Eğirdir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı EĞİRDİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI
Isparta'da da Vatandaşa, ‘Dolarınızı bozdurun’ çağrısı yapıldıISPARTA'DA VATANDAŞA, ‘DOLARINIZI BOZDURUN’ ÇAĞRISI YAPILDI
Güvenlik görevlilerinden Milli Savunma Sanayi’ne destek bağışı GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN MİLLİ SAVUNMA SANAYİ’NE DESTEK BAĞIŞI
Isparta'da at yarışları
60 milyarlık TL! 4 bin aile faydalanacak
İbrahim Kalın'dan dolar açıklaması
Isparta’da eş zamanlı dilenci operasyonu
Isparta'da uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor
Isparta’da torbacı operasyonu! Yakalandılar...
Isparta'da Eğirdir'de tekneyle sünnet gezisi
Cezaevi firarisi uyuşturucu maddeyle yakalandı
Isparta Otogarda uyuşturucu operasyonu...
Isparta’da fuhuş operasyonu!
Başkan Günaydın’dan temizlik personeline bayram hediyesi
Isparta’da Gizemli Çocuklar Doğada projesi başladı
SDÜ öğrencileri bekliyor
Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek
Vali Günaydın SDÜ’deki yatırımları inceledi
Ispartalı esnafın pahalı para koleksiyon hobisi
Eğirdir’de bin 600 metre balık ağına el konuldu
Eğirdir Gölü'ne 150 bin yavru sazan balığı salındı
ISPARTA OBM'DEN KÖYLÜYE DESTEK
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYORBUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYOR08 Ağustos 2018
Isparta Sidre Tepesi’nde feci kaza!Isparta Sidre Tepesi’nde feci kaza!07 Ağustos 2018
Yalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltıYalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltı07 Ağustos 2018
Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'08 Ağustos 2018
Ispartalı esnafın pahalı para koleksiyon hobisiIspartalı esnafın pahalı para koleksiyon hobisi09 Ağustos 2018
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef olduIsparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu06 Ağustos 2018
Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek 09 Ağustos 2018
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEK07 Ağustos 2018
Isparta’da fuhuş operasyonu!Isparta’da fuhuş operasyonu!10 Ağustos 2018
Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardıDeterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı07 Ağustos 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi07 Ağustos 2018
YKS Isparta birincisine Başkandan Cumhuriyet AltınıYKS Isparta birincisine Başkandan Cumhuriyet Altını07 Ağustos 2018
İzmir'deki emekli öğretmenden Belediye Başkanı Günaydın’a duygulandıran mektup İzmir'deki emekli öğretmenden Belediye Başkanı Günaydın’a duygulandıran mektup 08 Ağustos 2018
Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli olduEmeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu07 Ağustos 2018
Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, EDOK Komutanlığına atandı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, EDOK Komutanlığına atandı 08 Ağustos 2018
Isparta'da 9 yıldır beklediği böbrek eşinden geldi Isparta'da 9 yıldır beklediği böbrek eşinden geldi 08 Ağustos 2018
Dünyanın en büyüğü Konya'ya kuruluyorDünyanın en büyüğü Konya'ya kuruluyor07 Ağustos 2018
Cezaevi firarisi uyuşturucu maddeyle yakalandıCezaevi firarisi uyuşturucu maddeyle yakalandı10 Ağustos 2018
20 büyük siteye dava! Türkiye'den erişilemeyecek20 büyük siteye dava! Türkiye'den erişilemeyecek08 Ağustos 2018
Burdur'da 3 aylık bebek öldü Burdur'da 3 aylık bebek öldü 12 Ağustos 2018