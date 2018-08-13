- Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ekmek almak için ayrılan 12 yaşındaki Bilal Buğra Ağabulut’tan dün sabahtan beri haber alınamıyor.Manavgat Yayla Mahallesi 2532 sokakta Hayme Hatun Anaokulu bitişiğinde bulunan evlerinden pazar sabahı saat 10.00 sıralarında ekmek almak için çıkan 12 yaşındaki Bilal Buğra Ağabulut’tan haber alınamıyor. Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten baba Beyhan Ağabulut “Ben Manavgat’ta çalışıyorum. Okullar tatil olduktan sonra eşim ve çocuklarım Konya’dan yanıma geldi. 12 yaşındaki oğlum, pazar sabahı saat 10.00 sıralarında ekmek almak için evden çıktı. O saatten itibaren tüm aramalarımıza rağmen kendisine ulaşamıyoruz. Emniyete gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Oğlumun bir an önce eve dönmesini bekliyoruz” dedi.Oğlunun hiperaktif bir çocuk olduğunu, söz dinlemediğini, bu konuda tedavi gördüğünü belirten baba Beyhan Ağabulut, “Doktorların önerisiyle okullar tatile girdikten sonra bünyesinin biraz olsun rahat etmesi için ilaç kullanmayı bıraktı. Evden çıkarken üzerinde gri bir tişört bulunuyordu. Oğlumu gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçleriyle irtibata geçmelerini rica ediyorum” dedi.İHA