- Yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelindeki tesislerde konaklayan yerli turist sayısının 500 bine ulaşacağı, diğer hareketlerle bu sayının milyonları bulacağı bildirildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi turizmin başkenti Antalya’da beş yıldızlı oteller doldu, yeni müşteri alımları durduruldu.18 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 26 Ağustos Pazar günü sona erecek 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde Antalya bölgesindeki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı maksimuma ulaştı. Konaklama tesislerinin yüzde 25 ile 30’u yerli turistten oluşurken rakamın 500 bini bulması bekleniyor. Ülke genelinde ise turizm hareketinin milyonları bulacağı öngörülüyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, her türlü yer değiştirmenin turizm hareketi olarak algılanması gerektiğini vurgulayarak, kıyı bölgelerinde ise tüm tesislerin dolu olduğuna dikkat çekti.Yerli turistin 9 günlük bayram tatilini çok iyi değerlendirdiğini ve erken rezervasyon avantajlarından faydalandığını ifade eden Osman Ayık, "Tesislerin tamamı dolacak. Bu sadece Antalya için değil Ege kıyıları içinde böyle. Cuma günü tatil başlıyor. Bayramla ilgili tatil yapacakların erken davranmasını istiyorduk. Bu uzun tatilde insanlarımız, bayram ziyareti ve tatil olmak üzere ikiye bölme şeklinde plan yapabilirlerdi. İç pazarda uzun tatil yapılma alışkanlığı yok. 5 günü geçmiyor bizde tatil süresi. Otellerde de doluluk oranını görüyoruz" dedi.Bayramda tesislerde konaklayan kişi sayısının 300 ile 500 bin arasında olacağını kaydeden Ayık, "Yüzde 25-30 civarı iç pazar payı var. Bu da 1.5 milyon yatak kapasitesinde bu sayıyı bize verir. Ama bütün hareketlilik büyük rakam olur. Çünkü insanımız sadece konaklama tesislerinde kalmıyor. Kendi yazlığı, akraba ziyareti, kamp, arkadaşının yanına gidiyor. Bunları düşünürsek rakamlar milyonları bulur. İstanbul’dan kalkan kişi Yozgat’a köyüne gitti, bu da bir turizm hareketidir" diye konuştu.The Land Of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, sektörde bu yılki hem genel hareketlik ve hem de Kurban Bayramı tatilinin önceden açıklamasının turizmciler açısından olumlu olduğunu bildirdi.Tesislerinde yüzde 90 olan doluluk oranının bayramda yüzde 100’e ulaşacağını kaydeden Pehlivan, "Antalya’da geniş bir turist yelpazesi var. Elimizde de ürün çeşitliliği var. Bayram ve sonrasında da bu hareketlik devam edecek. Ürünü çeşitlendirdiğimiz zaman sadece nicelik değil nitelikte de önemli yatırımlar yapıyoruz. Niteliğe biraz daha önem verirsek daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.Bayram öncesi olduğu gibi bayramda da yerli turisti unutmadıkları onlara yönelik aktivitelere ağırlık verdiklerinin altını çizen Çetin Pehlivan, "İçinde bulunduğumuz tesiste özel bir destinasyon, her yaş grubuna hitap eden aktivitelerimiz var. 9 günlük bayram tatili de çok iyi geldi. Resmi tatillerin önceden açıklanması, insanların planlama yapması açısından çok önemlidir. Yerli turistimiz de rahatlıkla önceden rezervasyonunu yaptırabiliyor" dedi.2018’in Ocak-Temmuz döneminde son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldığını kaydeden Pehlivan, sayıya değil daha çok niteliğe odaklanılması gerektiğini vurguladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un dinamik çalışmasının da kendilerine ümit verdiğini dile getiren Çetin Pehlivan, her koşulda umut veren bir sektör olduklarını ifade etti.Kent genelinde Rusya uyruklu turistin ağırlıklı olmasına rağmen tesislerinde Orta Doğu ülkelerinden turistin yoğunlukta olduğunu işaret eden Çetin Pehlivan, her zaman ürün çeşitliliği ve nitelikten yana olduklarını sözlerine ekledi.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyesi Ali Kızıldağ, ağustosun turizmcilerin en yoğun ayı olduğunu belirterek, Kurban Bayramı’nın da bu aya denk gelmesinin doluluk oranını arttırdığını söyledi.Akdeniz ve Ege sahillerindeki tüm otellerin bayramda dolu olacağını ifade eden Kızıldağ, "Erken rezervasyonlarla yerli turistin ciddi bir ilgisi var. Orta Doğu pazarının bayramla ilgili ciddi bir talepleri var. Avrupa da okullar açılmadan tatillerini yapmak istiyor. Tesislerin büyük bölümünde satışlar durduruldu, doldu" dedi.Kızıldağ, tüm otelcilerin yerli turiste yönelik aktiviteler düzenlediğini belirti.Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kurban Bayramı’nın ağustosa ve talebin en yüksek olduğu döneme denk geldiğini ifade etti.10 günlük tatilin yerli turist için önemli olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Antalya bölgesinde hem yabancı yoğunluğu hem de daha önceden yapılan ve yeni rezervasyonlarla tesislerde bayram döneminde yüzde 95-100 arası dolulukla geçireceğiz. Tesislerimiz bayramda dolu olacak. Bayram yaklaşınca doluluk artacak. Bu sene 13 milyon turist gelmesini bekliyoruz. İç pazarda 2.5 milyon hareketlilik var. Tesislerimizde yüzde 20’lik bir doluluk olacak" dedi.İHA