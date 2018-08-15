- Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla karasinek alarmına geçti. Kurban Bayramı sonrasında karasineklerin artmaması için ekipler gerekli tüm önlemleri alıyor.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri alarma geçti. Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisinde yer alan ahır, ağıl, kümesler, çöp konteynerleri gibi sineklerin yoğun olarak bulunduğu ve ürediği alanları ekipler düzenli olarak ilaçlıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen, sağlık bakanlığı tarafından onaylı ürünler ve yöntemlerle karasinekle mücadele ediliyor.Büyükşehir Belediyesi vektör mücadele ekipleri, yıl boyunca karasinek ve benzeri haşerelerle mücadele ediyor. Antalya sınırları içerisinde; çöp konteynerleri, kırsal bölgelerde hayvan bakım yerleri, hayvan satış ve kesim yapılan alanlar sürekli olarak ilaçlanıyor.Karasinekle mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çöplerin açığa atılmaması, poşetlerde veya kapalı bidonlarda saklanması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz tutulması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.İHA