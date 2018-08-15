- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından çeyrek asırdır düzenlenen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Aspendos Antik Tiyatroda başlıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”, 4-18 Eylül 2018 tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.Festivalin açılışı Puccini’nin En sevilen Operası 2000 yıllık Antik Arena Di Verona’dan sonra 2000 yıllık Antik Aspendos Tiyatrosu’nda “Turandot" ile gerçekleştirilecek. Giacomo Puccini’nin vefat ederek son bölümünü tamamlayamadığı ünlü eserde Pekin’de yaşayan Çin prensesi Turandot’un evliliği komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde aktarılıyor. İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın Prens Calaf rolü ile başrolü seslendireceği eserde, solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve orkestrası eşlik edecek. Orkestra şefliğini ise Alberto Veronesi yapacak.10 Eylül akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrası tarafından sahnelenecek, dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” balesi ile festival devam edecek. Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor. Orkestra şefliğini Bujor Hoinic yapacak.1989 yılında gerçekleştirilen prömiyeri ile dünya bale repertuvarında vazgeçilmez bir yer edinen eser, John isimli bir Amerikalı’nın küçük bir Yunan kasabasına gelmesiyle başlıyor. Etkilendiği ve parçası olmak istediği geleneklerin cazibesine kapılarak güzel bir dul olan Marina'ya aşık olan John, Marina'dan da karşılık bulur. Yabancı birine aşık olduğu için Marina'ya köylüler karşı çıkar, üstelik Marina, köyün yakışıklı delikanlısının aşkını da yok saymıştır. Ancak John ile Marina'ya, John'un dostu Zorba sahip çıkar. Çift, kimsesi olmayan, ancak güçlü ve özgür bir adam olan Zorba'nın sayesinde aşklarını yaşama fırsatı bulurlar. Köylüler birlik ve geleneklerini korumak gayretindedir. Zorba, zavallı John'u köylülerin elinden zor da olsa kurtarırken sevgilisi Marina, intikam peşinde koşan kalabalığın kurbanı olur. Yaşama küsen Zorba, sirtaki oynayarak teselli bulurken, John ve diğerleri de bu dansa katılır. Herkes yeni bir yaşam için teselli, af ve dayanma gücü arayışı içindedir.Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde 13 Eylül akşamı “Bolşoy Balesi Gala Gecesi” adlı performanslarını sahneleyecek. Topluluk; Çaykovski’nin “Kuğu Gölü”, “Uyuyan Güzel”, Chopin’in “Chopiniana”, Boris Asafiev’in “Paris Ateşi”, Adolf Adam’ın “Korsan”, Leo Delibes’in “Coppelia”, Arif Melikov’un “Ferhat ile Şirin” gibi klasik beyaz bale eserlerden bölümleri ünlü koreograflar, Y. Grigorovihc, M. Petita, M. Fokin, A. Rotmansky, Vasily Vainonen, Y. Burlaka, S. Vikharev, A. Gorsky ‘nin adımları ile sahneleyecekler. Orkestra şefliğini Pavel Klinichev yapacak.2 bale, 2 opera eserinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin kapanışı Giuseppe Verdi’nin muhteşem operası “Aida” ile gerçekleştirilecek. 18 Eylül Salı akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sahnelenecek, Antik Mısır’da geçen eserin konusu; Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatıyor .Rejisörlüğünü Kuzman POPOV’un yaptığı eserin orkestra şefi Alexandru Samoila.İHA