Antalya'da 42 bin 158 baş hayvan Şap hastalığına karşı aşılandı

Antalya'da 42 bin 158 baş hayvan Şap hastalığına karşı aşılandı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.10.2018 11:53
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Antalya'da 42 bin 158 baş hayvan  Şap hastalığına karşı aşılandı 
  - Aşılama çalışmaları devam ediyo
  
 - Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya' da aşısız hayvan kalmayacağını ve aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 
  Şap hastalığının Türkiye'nin hayvan varlığına, hayvansal üretimine ağır ekonomik kayıplar verdiren, hayvan ve hayvansal ürün ihracatını olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu ve  hastalıktan korunmanın en önemli yolunun aşılama olduğunu belirten Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, " Yılda sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki kez  kampanya tarzında yürütülen aşılama çalışmalarında Antalya genelinde 178 bin 990 Baş sığır cinsi hayvan varlığı aşılama programına alındı. Ayrıca ilk defa aşılanan buzağılara 30 gün sonra rapel aşı uygulaması yapılmaktadır.’’ dedi. 
  İl Müdürü Özen, 2018 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasının 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle 19 ilçede 142 hayvan sağlığı personeli ile başlatıldığını,  bu güne kadar 42 bin 158 baş hayvanın aşılandığını ve aşılama çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. 
  Özen şöyle devam etti: " Aşılama çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Hayvan sahipleri aşı yaptırmada hayvan sağlığı ekiplerimize yardımcı oluyorlar. Bu sayede Antalya da sahip olduğumuz tüm büyükbaş hayvanları aşılama programı kapsamında şap hastalığına arşı yılda 2 kez aşılıyoruz. Aşılamanın tam ve eksiksiz yapılması ve hayvan yetiştiricilerinin kontrolsüz hayvan hareketlerinden kaçınmaları sonucunda ilimizde son yıllarda şap hastalığı gözlemlenmemiş, hastalık çıkışı olmamıştır, hayvanlarımız gayet sağlıklıdır. Bu başarıyı sürdürmek için özellikle çiftçilerimizden hayvan sağlığı ekiplerimize yardımcı olmaya devam etmelerini istiyoruz. Ayrıca kontrolsüz hayvan hareketlerinden uzak durmalarını ve bu tip hareketlerde bulunanları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ivedilikle bildirmelerini rica ediyorum.’’ Dedi. 
 
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İHA
                                         
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