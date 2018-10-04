- Vali Münir Karaloğlu Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’yı makamında kabul etti.Büyükelçi Miyajima’nın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Büyükelçi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Vali Münir Karaloğlu Japonya’nın Türkiye için uzak doğudaki bir yakın dost, bir yakın komşu gibi olduğuna dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir derinliği olduğunu ve hem siyasi hem ticari ilişkilerin çok üst düzey olduğunu vurguladı.Antalya'nın dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Japonya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin turizm alanında da geliştirilmesinin önemli olduğunu ve mevcut ilişkilerin iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise daha öncede Antalya’ya geldiğini ve Antalya’nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Büyükelçi aynı zamanda kendisinin Japon vatandaşlarına Antalya’ya gelmeleri için çağrıda bulunduğunu da aktardı. Antalya’ya Japon turistlerin gelmesi adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasları olduğuna değinen Büyükleçi Miyajıma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da bu konuda öncelikli hassasiyetleri olduğunu ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da gelişeceğinden ve Antalya’ya gelecek Japon turist sayısının artacağından umutlu olduğunu belirtti.Kendisinin daha önce bir golf turnuvası münasebetiyle Antalya’ya geldiğini söyleyen Büyükelçi bu ziyaretini de Antalya Film Festivali’nde gösterimi gerçekleşecek bir Japon filmini izlemek için gerçekleştirdiğini aktardı. Daha önceki gelişinde Antalya’nın sportif başarısını, bu gelişinde ise Antalya’yı sahip olduğu çok önemli kültürel ve sanatsal değerleriyle tanıdığını ifade etti. Büyükelçi Miyajima Film festivaline Japonya’da çok ünlü olan bir sanatçının da katıldığını ve sanatçının Antalya’yı sevdiği takdirde Japonya’da Antalya’nın tanıtılması adına çok önemli bir figür olabileceğini vurgulayarak, sanatçının Antalya’yı tanıtımına katkı sunmasını amaçladıklarını belirtti.Vali Karaloğlu sevilen kişilerin ve figürlerin üstünden tanıtım çalışması yapmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek iki ülkenin turizm ilişkilerinin de artacağından ümitli olduğunu vurguladı.Ziyaretin sonunda Vali Münir Karaloğlu, Büyükelçi Pule Isaac Malefane’ye “Su Altı Cenneti Antalya” kitabını hediye etti.İHA