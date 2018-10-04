Japon Büyükelçiden Antalya'ya övgü

Japon Büyükelçiden Antalya'ya övgü
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - Japon Büyükelçiden Antalya'ya övgü 
 
 - Vali Münir Karaloğlu Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’yı makamında kabul etti. 
  Büyükelçi Miyajima’nın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Büyükelçi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.  Vali Münir Karaloğlu Japonya’nın Türkiye için uzak doğudaki bir yakın dost, bir yakın komşu gibi olduğuna dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir derinliği olduğunu ve hem siyasi hem ticari ilişkilerin çok üst düzey olduğunu vurguladı. 
  Antalya'nın dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Japonya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin turizm alanında da geliştirilmesinin önemli olduğunu ve mevcut ilişkilerin iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını ifade etti. 
 
  Turizm ilişkileri gelişecek 
  Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise daha öncede Antalya’ya geldiğini ve Antalya’nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Büyükelçi aynı zamanda kendisinin Japon vatandaşlarına Antalya’ya gelmeleri için çağrıda bulunduğunu da aktardı. Antalya’ya Japon turistlerin gelmesi adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasları olduğuna değinen Büyükleçi Miyajıma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da bu konuda öncelikli hassasiyetleri olduğunu ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da gelişeceğinden ve Antalya’ya gelecek Japon turist sayısının artacağından umutlu olduğunu belirtti. 
 
  "Antalya'ya gelmeleri için çağrıda bulundum" 
Kendisinin daha önce bir golf turnuvası münasebetiyle Antalya’ya geldiğini söyleyen Büyükelçi bu ziyaretini de Antalya Film Festivali’nde gösterimi gerçekleşecek bir Japon filmini izlemek için gerçekleştirdiğini aktardı. Daha önceki gelişinde Antalya’nın sportif başarısını, bu gelişinde ise Antalya’yı sahip olduğu çok önemli kültürel ve sanatsal değerleriyle tanıdığını ifade etti. Büyükelçi Miyajima Film festivaline Japonya’da çok ünlü olan bir sanatçının da katıldığını ve sanatçının Antalya’yı sevdiği takdirde Japonya’da Antalya’nın tanıtılması adına çok önemli bir figür olabileceğini vurgulayarak, sanatçının Antalya’yı tanıtımına katkı sunmasını amaçladıklarını belirtti.   
Vali Karaloğlu sevilen kişilerin ve figürlerin üstünden tanıtım çalışması yapmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek iki ülkenin turizm ilişkilerinin de artacağından ümitli olduğunu vurguladı.  
  Ziyaretin sonunda Vali Münir Karaloğlu, Büyükelçi Pule Isaac Malefane’ye “Su Altı Cenneti Antalya” kitabını hediye etti. 
 
AW508039_01AW508039_02AW508039_03AW508039_04AW508039_05
   

 
İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTALI ALİ ASTSUBAY ŞEHİT DÜŞTÜ
İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Ek gösterge müjdesi büyüdü!
Bölge Müdürü verileri açıkladı:''Eğirdir Gölü buharlaşıyor''
ISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK
ISPARTA'DA SAĞLIKLI NEFES HEDEFİNDE BİLİMSEL ÇALIŞMA
Isparta’da sahte içki operasyonu
Isparta'daki öküz saldırısı olayından şikayetçi olacak
Isparta’da 7 bin 356 öğrenci sinema ile buluşacak
Isparta’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
Başkan Günaydın, Isparta MHP il yönetimini ağırladı
Isparta’da öküz dehşeti! Kadını metrelerce sürükledi
Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyor
Isparta Valisi ve belediye başkanlarından üzüm tanıtımı
Bugün başladı, artık zorunlu! Cezası var
Aile hekimlerinde yeni dönem!
KAHRAMANMARAŞLI KAZIM USTA'NIN ELİNDEN ÇIKAN MUHTEŞEM LEZZET
YAVUZ ELEKTRONİK'TEN YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta’da kaçak kazı operasyonu!
Isparta Belediyesi’nden Halıkent’te Mahalle Buluşması
Üzüm Pazarı esnafı için indirim günleri projesi
Isparta Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne Demir atandı
İki şartı yerine getiren kıdem tazminatı alır
Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!
Borcu olanlar dikkat! Müjde geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye30 Eylül 2018
Huzurevi çalışanı ölü bulundu Huzurevi çalışanı ölü bulundu 28 Eylül 2018
ISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAKISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK03 Ekim 2018
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 27 Eylül 2018
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazasıIsparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası29 Eylül 2018
Isparta Tanıtım Filmi Isparta Tanıtım Filmi 27 Eylül 2018
Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!02 Ekim 2018
Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 01 Ekim 2018
Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu 27 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI27 Eylül 2018
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası varKurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var29 Eylül 2018
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdiIsparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi29 Eylül 2018
Elektrik ve doğalgaza zam geldiElektrik ve doğalgaza zam geldi01 Ekim 2018
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!28 Eylül 2018
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı 28 Eylül 2018
Küçük esnafa büyük kolaylıkKüçük esnafa büyük kolaylık29 Eylül 2018
Isparta'da trafik kazası: 1 yaralıIsparta'da trafik kazası: 1 yaralı01 Ekim 2018
Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyorÇoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyor03 Ekim 2018
Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı 30 Eylül 2018
Saatler geri alınacak mı? Karar açıklandıSaatler geri alınacak mı? Karar açıklandı02 Ekim 2018