- Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü’nde öğrenim gören 7 öğrenci, mesleki stajlarını Portekiz’in Braga kentinde yaptı. Antalyalı öğrenciler bir hafta süresince sos hazırlama ve servis konularında deneyim kazanırken, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli Europass Hareketlilik ve Katılımcı Sertifikası aldıAvrupa Birliği Erasmus+ Projesi kapsamında Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yaz Portekiz’e gitti. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü’nde öğrenimlerini sürdüren Dursun Toprak, Melisa Özel, Sadrettin Kılıç, Mürsel Adsız, Merve Büyükşanalan, Mükremin Kocatürk ve Muharrem Şerbetçioğlu, Portekiz’in Braga kentinde 7 gün boyunca sos hazırlama ve servis konularında eğitimlerini başarıyla tamamladı.Avrupa Birliği – Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında kabul edilen 14 bin 724 Euro bütçeli proje kapsamında başarılı bir staj dönemi geçiren Antalyalı öğrencilere, Okul Müdürü ve Konaklama Seyahat Alanı öğretmeni Ömer Akkan ile Müdür Yardımcısı ve İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Yakışan eşlik etti. Proje ortağı olan Portekiz’in ünlü Taberna do Migaitas restoranında “Sosların Hazırlanışı ve Servisi” konusunda bire bir uygulama yapma fırsatı bulan öğrenciler Proje sonunda, tüm AB ülkelerinde geçerli olan EuropassHareketlilik ve Katılımcı Sertifikası almaya hak kazandı.İHA