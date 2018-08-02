- Antalya Emniyet Müdürlüğü, suçluların mekanı haline gelen il merkezindeki metruk binalar üzerinde çalışma yaptı.Antalya Emniyet Müdürlüğünce suçluların yaşam alanını daraltmak, ıslah etmek, diğer kurumları harekete geçirmek, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak amacıyla, metruk bina, hurda araç gibi yerlerin ıslah edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yapımı durdurulan bir site inşaatının giriş ve çıkışı, ilgili kurum ve şirketlerle görüşülerek tel örgüyle kapatıldı.İHA