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Antalya’dan Endüstri 4.0 hamlesi

Antalya’dan Endüstri 4.0 hamlesi
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  - Antalya’dan Endüstri 4.0 hamlesi   
 
 - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından hayata geçirilen “Antalya 4.0” Projesinin kapanış toplantısına katıldı.   
 ATSO tarafından Antalya Geleceğini Arıyor, Antalya 4.0 temasıyla hayata geçirilen kapanış toplantısı Vali Münir Karaloğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO yönetim kurulu Başkanı Davut Çetin, öğretim görevlileri ve sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı. 
 
 “Türkiye cumhuriyeti hedefleri olan bir ülkedir” 
  Vali Münir Karaloğlu, “Ülkemizin, 2023-2053-2071 hedefleri var. Ülkemizi hedeflerine taşıyacak önemli illerimiz var. O illerden bir tanesi de Antalya’mızdır. Artık dünyada ülkelerden çok kentleri yarıştıran ve ülkeleri, kentlerin geleceğe taşıdığı bir dönemdeyiz. Yapacağımız çok şey var. Antalya 4.0 çalışmaların da Türkiye’nin hedeflerine ulaşması noktasında Antalya olarak vereceğimiz katkılar çok önemlidir” dedi. 
 
 “Algılar ve gereğini yaparsa kazanır” 
  Durmadan gelişen yeni bir çağda olduğumuza değinen Karaloğlu, “Bu yeniçağı en önce kim algılar ve gereklerini yaparsa mutlaka bir adım öne geçmiş olacak. Türkiye olarak da bu yeniçağı hem anlamada hem gereklerini yapma konusunda dünyanın çok gerisinde değiliz. Ama bu her şeyi çözdüğümüz anlamına da gelmiyor. Dünyayı takip ettiğimiz süreçte, yeni gelişmeleri ülkemize aktarma konusunda ticaret odalarımız, üniversitelerimiz, bilim insanlarımız, hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz gayretle üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Antalya 4.0 diyerek sadece endüstri 4.0’ı değil, tarımda, turizmde, ticarette ve akıllı kentte 4.0 olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 
 Antalya’nın sadece turizm ve tarım kenti gibi algılanmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulaya Vali Münir Karaloğlu, “ASELSAN genel müdürümüzle bir araya geldik ve Serbest Bölge’de otomotiv, yazılım ve tersane ile ilgili dört firmamızı ziyaret ettik. ASELSAN Başkanı Haluk Görgün hayretler içerisinde kaldı. ‘Ankara’dan Antalya’ya bakıldığında deniz kum ve güneşten başka bir şey görmüyoruz. Ama Antalya’da bu kadar ileri bir teknolojinin olduğunu görebilmek için buraya gelmek gerekiyormuş’ dedi. Antalya’ya artık turizmin, ticaretin, tarımın yanına mutlaka 4. T olan teknolojiyi koymak zorundayız. Antalya’nın ekosistemi teknolojiyi geliştirmeye çok uygun” ifadelerini kullandı. 
 Üniversitelerin kentler için çok önemli olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Üniversiteler mutlaka kentlere entegre olmalı ve kentlere vizyon ve hedef koymalıdır. Üniversitelerimiz hayatın içinde olmalıdır. Üniversitelerimiz sanayiciyle, tarlada, serada çiftçimizle beraber olmak zorundadır. Hocalarımızın bilgilerinden daha çok istifade etmeli, mutlaka üretilen bilginin ürüne dönüşerek rafa çıkmasını sağlamalıyız. Bu çalışmayı ATSO ve üniversitemizin hocaları birlikte yürüttü. Onun için bu çalışmanın üniversite ile birlikte yürütülmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. 
 Vali Münir Karaloğlu, toplantının ardından katılımcıları tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 
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İHA
                                         
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