‘Fındıkkıran’ balesi, bu sezon ilk kez seyirciyle buluşacak

Güçlü dansçı kadrosu

- Dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yeni yıl öncesi sahnelenen ‘Fındıkkıran’ balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 8 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.Çaykovski’nin bestelediği, reji ve koreografisi ise Mehmet Balkan’a ait son bale olan eseri, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetiyor.E.T.A. Hoffmann’ın “Fındıkkıran ve Fareler Kralı” öyküsünden uyarlama olan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosselmeyer’den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır. Clara’nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran’ı almak isteyince oyuncak kırılır ve Clara üzülür. Yılbaşı partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağını merak eder. Yılbaşı ağacının altına giden Clara orada uykuya dalar ve seyirciyi rüyasında maceradan maceraya götürür.Provaları devam eden eserde, “Şeker Perisi” rolünde yurt dışında eğitim almış ve dans etmiş olan Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Obengül Polen Gezmiş ve “Şeker Prens” rolünde yine yurt dışında eğitim almış ve dans etmiş olan Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Burak Serkan Cebeci izleyici karşısında olurken, “Clara”yı Bengü Altunkaş, “İyilik Perisi”ni Esra Taner, “Drosselmeyer”i Evren İskender, “Çiçek Valsi Prens”i Burak Özbek, “Fındıkkıran” ve “Clara’nın erkek arkadaşı”nı Umut Çaltekin ve “Kral Fare”yi Cenk Şahinalp canlandıracak.İHA