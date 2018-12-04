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ALKÜ’de 1. Sektör zirvesi başladı

ALKÜ’de 1. Sektör zirvesi başladı
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  - ALKÜ’de 1. Sektör zirvesi başladı   
 
 - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü, sektörlerin önemli temsilcileriyle bir araya geldi.   
  ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Endüstri Mühendisliği Kulübü öğrencileri, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 1. Sektör Zirvesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Zirve’nin açılışına Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Topçu, Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yumurtacı, akademisyeneler ve öğrenciler katıldı. 
  
 Güneş: “Derslere önem verin, mesleki etkinliklere yönelin” 
  Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, “Başta bu programa katılan konuklarımıza, öğrencilerimizi yönlendiren akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yeni bir etkinliğe daha imza atmaları bizleri çok memnun etti. Fakültemizde bu tür etkinlikler oldukça fazla. Bu etkinlikler sayesinde hem fakültemizin tanınırlığı artıyor, hem de öğrencilerimizin kendilerini geliştirme ve iş dünyasını tanımak için fırsat buluyor, staj imkânı yakalıyor. 2 gün sürecek bu etkinlikte toplam 8 konuşmacı sizlerle deneyimlerini paylaşacaklar. Müfredat kapsamında aldığınız derslerin dışında gelişiminize yönelik farklı bakış açısı kazanacaksınız. Derslerinize mutlaka gereken önemi verin ancak mesleki ve sosyal gelişiminize katkı sağlayacak etkinliklerin de içinde bulunmaya gayret gösterin” diye konuştu. 
 
  Çetin: “Öğrenciler sevdiği işe yönelmeli” 
  Hoover Pişirici Ürünler Üretim Müdürü Fatih Mehmet Çetin, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Çetin, “Her zaman söylediğim gibi öğrenci arkadaşlar önce sevdiği işe yönelmeleri gerekiyor. Özellikle endüstri mühendisliği bölümü okuyan arkadaşların çok farklı yerlerde ve sektörlere çalışma imkânları var. Yazılım ilgisini çeken arkadaşlar yazılım alanında, ekonomi ilgisini çeken arkadaşlar bankacılık sektöründe, benim gibi fabrika seven arkadaşlarda üretim işletmelerinde çalışabilirler. Önemli olan bireylerin gerçekten sevdiği işi bulabilmeleri ve onu anlayabilmeleri gerekiyor.  Teknoloji hayatımızın her yerinde yazılım, sensörler, robotikler, otomasyon gibi endüstri 4.0’ın en çok konuşulduğu bir zamandayız. İlerde hiç hayal edemeyeceğimiz tarza fabrikalarla karşılaşabiliriz. Operatörlerin yerine robotların çalıştığı, yapay zekalı bilgisayarların yöneticilerin yerine karar verdiği işletmeler görebiliriz. Onun için öğrenci arkadaşların teknolojiden de uzak durmamalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. 
 
  “ALKÜ öğrencisini geri çevirmeyiz” 
  Staj ve işe alımlar konusunun konuşulduğu programda Çetin, “İşe alımlarda ben açıkçası işe başvuran kişinin diploma notlarına hiç bakmıyorum. Çünkü özellikle üretim işletmelerinde öğrenci arkadaşların beşeri nitelikleri çok daha ön plana çıkıyor. Bir üretim işletmesinde çalıyorsanız liderlik kabiliyetlerinizin ve iletişim becerinizin çok iyi olması gerekiyor. İnsanları ikna kabiliyetinizin olması lazım. Mavi yakalı dediğimiz kişileri istediğiniz yöne yönlendirmek öyle kolay değildir ve bu beşeri niteliklerle alakalı, diploma notlarıyla değil. Şirketimiz üniversitelerle sürekli yakın temasta olan bir şirkettir. Eskişehir’deki üniversitelerle de yakın temas içindeyiz. Oradaki arkadaşlar bitirme tezleri olsun, staj olsun çeşitli konularda bizimle gelip çalışıyorlar. ALKÜ öğrencileri staj yapmak istiyorlarsa bizim onları geri çevirmemiz söz konusu olmaz” dedi. 
 Programın sonunda Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, Hoover Üretim Müdürü Çetin’e Alaaddin Keykubat Mührünü takdim etti. 
  2 gün sürecek olan 1. Sektör Zirvesi’nin 4 Aralık programına, Hoover Pişirici Ürünler Üretim Müdürü Fatih Mehmet Çetin, Sistem İlk Yardım Ltd. Şti. Sahibi Arif Tok, Endüstri Mühendisliği Platform Kurucusu Bahadır Kaya, SCHNEİDER Elektrik Lojistik Müdürü Ali Ersever katılırken, 5 Aralık programına ise  Momentum Bilgi Transferi İş Analitsti Esra Gülmez, Endüstri Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Şenay Akış, Login Yazılım İş Geliştirme Yöneticisi Levent Sılay, NAVLUNGO Kurucusu İsa Korkmaz katılım gösterecekler. 
 
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