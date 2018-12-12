- Antalya’da kış lastiği uygulaması



- Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kış lastiği zorunluluğu uygulanmayacak.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde; yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda her yılın 1 Aralık ile diğer yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Buna göre Antalya şehir merkezi ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerin yıllık sıcaklık ortalaması 7 derece üzerinde olduğundan kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer ilçelerde ve bağlı karayollarını kullanan yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda 1 Nisan 2019 tarihine kadar kış lastiği kullanma zorunluğu bulunması Antalya Valiliğince uygun görülmüştür."



İHA

