"Hiçbir şekilde hiçbir çocuğun gelinlik giymesi bana göre doğru değil"

Mankenlerden destek

- Antalya’da aralarında Özge Ulusoy, Günay Musayeva, Şebnem Schaefer, Irmak Atuk ve Tuğba Melis Türk gibi ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defileye, ‘çocuk geline hayır’ koreografisi damga vurdu.İğne İplik Moda firmasının 2019 gelinlik kreasyonunun tanıtımı Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Özge Ulusoy, Günay Musayeva, Şebnem Schaefer, Irmak Atuk, Tuğba Melis Türk ve Serkan Tan gibi birçok ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defile, bu yıl ‘Çocuk Gelinlere Hayır’ temasıyla gerçekleştirildi. Manken ablalarından önce sahneye çıkan ve üzerlerinde gelinlik bulunan bir grup çocuk, gelinliklerini çıkartıp altlarındaki okul üniformalarıyla podyumda yürüdü. İzleyenlerin dakikalarca alkışladığı çocukların gösteriminin ardından sahneye ünlü mankenler çıktı. Tanıtımı izleyenler, 2019 yılı gelinlik ve damatlık kreasyonlarından gözlerini bir an olsun bile ayırmadı.Defilenin finalinde ünlü mankenlerle birlikte podyuma çıkan firma sahibi Süleyman Deli, gazetecilere yaptığı açıklamada, firma olarak çocuklara süs amaçlı dahi olsa gelinlik giydirilmesine karşı olduklarını söyledi. Deli, "Böyle bir proje ortaya koyduk. Bana göre kendi kişiliğini kazanmamış hiçbir genç kızın evliliğe hazırlanmasını, hele hele okuma yaşında evlenmesine kesinlikle karşıyım. Hediyelik dahi firmamda böyle ürünlerin satılmasına karşıyım. Hiçbir şekilde hiçbir çocuğun gelinlik giymesi bana göre doğru değil" diye konuştu.Defilede sahne alan ünlü mankenler de, düzenlenen koreografiye destek verdiklerini söyledi. Manken Özge Ulusoy, "Ben de böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı gurur duydum" diyerek duygularını dile getirirken, Günay Musayeva organizasyonun sosyal mesajı olduğuna dikkat çekti.Çocukları kuliste gördüğünde şaşırdığını belirten manken Irmak Atuk da, "Çocukların böyle bir gelinlik giymesine ne gerek var diye ilk başta bir tepki vermiştim. Ama sonrasında güzel bir şekilde olayı söylediklerinde çok duygulandım" diye konuştu.İHA