Anadolu Oyuncak Müzesi’ne rekor ziyaretçi

Yüzde 60’lık büyüme

- Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Anadolu Oyuncak Müzesi, bir yıl içerisinde 526 bin 373 ziyaretçi ağırladı.Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark’ta geçtiğimiz yıl hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, hem bünyesinde bulundurduğu oyuncak sayısı ile hem de kabul ettiği ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen oyuncak müzesi olarak tarihe geçti. Açıldığı günden bu güne 526 bin 373 kişinin ziyareti ile kendi alanında Türkiye’nin en çok ziyaretçi kabul eden müzesi, ilçe sınırlarını aşarak adını dünya çapında duyuruyor. Bir çok yarışmada Kepez Belediyesi’ne ödül getiren proje, Antalyalılara armağan edilen Dokumapark’ın ilk müze çalışması olan ve akabinde yeni açılacak birbirinden donanımlı müzelerin yer alacağı kompleksin ilk adımı olan örnek bir proje.Açıldığı tarihte binlerce oyuncak ile katılımcılarını hem kendi çocukluklarına götüren, hem de dünya çocuklarının büyüme gelişme süreçlerine ışık tutan müze, bir yılı henüz aşan bir sürede yüzde 60 oranında büyüme kaydetti. Müze, 13 bin oyuncak ve eseri bünyesinde bulunduruyor. Geniş koleksiyonu ve ülke çapında elinde tuttuğu ziyaretçi rekoru ile Kepez Belediyesi’nin örnek bir projesi olarak hayata geçen Anadolu Oyuncak Müzesi, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Alt katında bulunan atölyeler ile çocukların gelişimine katkı sağlayan ve dez avantajlı bölgelerde yaşayan çocukların modern zamanın oyuncakları ile oynamalarına olanak sağlayan merkez, Dokumapark’ın ilk müze çalışması olarak her geçen gün daha da büyüyor.İHA