Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulama projeleri, güneş enerjisi santrali, haller, mezbahalar ve soğuk hava deposu gibi tesisler ile üreticinin yanında yer almayı sürdürüyor. Son 4 yılda tarım sektörüne yönelik desteklerde geçmişe oranla çok farklı bir hizmet anlayışı içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Menderes Türel “Üreticimize yönelik destekler ile tarımda ortaya çıkan fark hem bizi hem de çiftçi kardeşlerimizi memnun ediyor” dedi.Tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması yönünde çalışmalara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çeşitli projelerle 4 yılda tarıma 210 milyondan fazla destek sağladı.Gazipaşa’dan Kaş’a kadar kapalı sistem sulama tesislerini hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi 20 bin dekar araziyi sulama suyuna kavuşturdu. Sulama yatırımlarına 35 milyon TL’ye yakın bir yatırım gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu sayede kurumuş toprakları suyla buluşturarak toprağın bereketini arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin su tasarrufu ve verimliliğinin ön planda tutan kapalı sistem yağmurlama-damlama sulama projeleri üreticiyi de memnun ediyor. Tarlasının hemen yanı başına kadar gelen vanalar ile tarlasını sulayan üreticiler kuru arazilerin suya kavuşmasından sonra farklı ürünleri yetiştirme şansına da kavuşuyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali projesi ile Antalya’daki 39 sulama kooperatifinin tarımsal sulamada kullandığı yıllık 5 megawattlık elektriğin 2 megawattını karşılıyor. Kuruluş aşaması süren 2. Etap Güneş Enerji Santrali ile 3 megawattlık bir üretim daha gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi güneş tarlasından elde ettiği enerjiyi devlete satıyor buradan elde ettiği gelir ile de çiftçilerin sulama için kullandığı elektriğin parasını ödüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçinin ürettiği tarımsal ürünleri yüksek fiyata satmasına, dolayısıyla daha fazla gelir elde etmesine imkan tanımak için Tarımsal Ürün soğuk hava depoları yapılması için de çalışma yürütüyor. Manavgat ve Finike Bölgesinde tasarlanan soğuk hava depoları ile meyve ve sebzede yüksek fire oranını düşürerek üreticilerin, ürünlerini daha iyi değerlendirebilmesinin önü açılıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, mezbahalar, toptancı haller ve çiftçi eğitimleri ile de her zaman üreticinin yanında yer alarak tarıma katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yaş sebze meyve üretim üssü konumunda olan Antalya’da modern donanımlı yeni haller kuruyor. İlçelerde dağınık halde bulunan halleri birleştirerek tek noktada toplayan Büyükşehir Belediyesi, modern haller ile hem ticaretin canlanmasına hem de tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sunuyor. Hijyenik et üretiminin sağlanması için de hijyenik, çağdaş mezbahalar açıldı.Büyükşehir Belediyesi Antalya’da tarımı daha güçlü ve bereketli kılmak adına çiftçilere yönelik kurslar da açıyor. Çiftçilerin güncel ve gelişmiş teknolojik tarım bilgisine sahip olabilmesi için 18 ilçe ve il merkezinde düzenlenen Kadın Çiftçiler Bilgi ve Kültür Yarışması’na da destek veren Büyükşehir Belediyesi 8 ilçede ise tarımsal eğitim amaçlı kitapçık ve broşürler hazırlayarak çiftçilerin hizmetine sundu.11 mahallede kapalı sistem sulama tesisleri, 31 sulama suyu projesi, 8 ilçede mezbaha, 11 ilçede hal projesi ile kent tarımına büyük destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalyalı çiftçilerimizi rekabet koşullarında güçlendirecek çalışmalara elimizden geldiğince destek vermeye gayret gösteriyoruz. Sulama projeleri ile üreticimize destek oluyoruz. Üreticilerimize faydalı böcek yardımında bile bulunuyoruz. Tarıma yönelik destek ve projelerimizin hem üreticimize, hem kentimize hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sunacağı bilinciyle bu çalışmalarımıza ve desteklerimize devam edeceğiz”diye konuştu.İHA