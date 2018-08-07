- Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen Elmalı’da yaşanan afet bölgesinde incelemelerde bulundu.Elmalı ilçemizde meydana gelen sel felaketi sebebiyle incelemelerde bulunan İl Müdürü Mustafa Özen, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Elmalı Salur, Eskihisar, Yılmazlı ve Yapraklı Mahallelerinde meydana gelen sel felaketinde 150 çiftçinin toplamda 450 dekar alanında yüzde 35-55 arasında zararının olduğunu söyleyen Özen, ‘Hasar tespit çalışmalarımız net zararı belirlemek devam ediyor, en kısa sürede tamamlanıp Elmalılı üreticilerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz’ dedi.İHA