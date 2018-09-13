Amir Ateş Semt Konağı törenle açıldı

Amir Ateş Semt Konağı törenle açıldı
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Isparta Düğün Salonları

  - Amir Ateş Semt Konağı törenle açıldı 
  - Kepez’den iki müzeli semt konağı 
 
- Kepez Belediyesi’nin yapımını tamamladığı ve içerisinde iki müze ve kodlama eğitim merkezinin bulunduğu Amir Ateş Semt Konağı, ünlü bestekarın Kuran’ı Kerim tilaveti ve konseriyle hizmete açıldı. Açılışta Kepez için bestelediği şarkıyı seslendiren Amir Ateş’e, ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verildi.   
  Kepez Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına ve eğitimine yeni bir eser daha armağan etti. Esentepe Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi’nde, geleneksel Türk konağı mimarisinde inşa edilen ve Türk musikisine unutulmaz eserler bırakan bestekâr Amir Ateş’in isminin verildiği semt konağı hizmete girdi. Ünlü bestekâr Amir Ateş, temel atma töreninde de bulunduğu tesisin açılış törenine eşi Keriman ve kızı Şevval ile katıldı. 
 
  Eski bakanlar Aksu ve Coşkun törende  
  Açılış töreninde Amir Ateş’i, Türk musikisine gönül vermiş dostları eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coşkun, eski Milletvekilleri Necati Çetinkaya, İsmail Amasyalı, eski Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk,  TRT Türk Sanat Musikisi Sanatçısı Deniz Adnan Çoban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili ve Manisa Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Köroğlu da yalnız bırakmadı.  
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve  AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da törene katıldı. 
  
  Semt konağında iki müze  
  Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılıştan önce konuklarına semt konağının içerisinde Amir Ateş’in eşyalarından oluşturulan müzeyi tanıttı. Başkan Tütüncü, daha sonra misafirlerine semt konağının diğer bir müzesi olan Hababam Sınıfı’nı gezdirdi. Müze gezilerinin ardından tören alanına geçildi. 
 
  Amir Ateş’ten Tütüncü’ye teşekkür  
  Açılış töreni hafızlık geleneğinin son temsilcisi olan Amir Ateş’in Kuran’ı Kerim okuması ardından Antalya Müftüsü Osman Artan’ın yaptığı dua ile başladı. 
Ünlü bestekar yaptığı konuşmada, Başkan Hakan Tütüncü’ye şahsına gösterdiği hüsnü teveccühten dolayı teşekkür etti.  
Türk musikisi için güzel işler yapma gayreti içerisinde olduklarına dikkat çeken Ateş, “Ancak bu gayretimiz yetmiyor. Böyle sanat ve sanatçı sever, vatansever dostlarımızın bize göstermiş oldukları hüsnü teveccüh gerçek manada sanatımıza, musikimize değer veriyor. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumu da belirtmek isterim.  Dünyanın en güzel müziği olan musikimiz maalesef bugün arkalara atılmış bir durumda. Törende yer alan bakanlarımız ve milletvekillerimiz musikimizle ilgili önemli katkılarını hiç eksik etmediler.” diye konuştu.  
 
  Kepez için bestelediği şarkıyı seslendirdi  
  Amir Ateş, konuşmasının ardından Kepez Belediyesi Türk Sanat Musikisi Topluluğu ile mini bir konser verdi. Ateş, konserde Kepez için besteliği  eseri ile dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. TRT Türk Sanat Musikisi Sanatçısı Deniz Adnan Çoban da ünlü bestekârın ‘Ben seni unutmak için sevmedim, Eylül Akşamları ve Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın’ adlı eserlerini icra etti.   
 
  Amir Ateş, fahri hemşehrilik beratı  
  Konserin ardından Başkan Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le, Amir Ateş’e, ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ nı verdi.  
Başkan Tütüncü, “Ömrünü Türk musikisine vakfeden, uzun yıllar dillerden düşmeyecek binlerce eseriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen; Antalya ve Kepez’e armağan ettiği şarkılarla şehrin kültür sanat tarihine katkı sunan Amir Ateş Hocamıza, belediye meclisimizin oy birliği kararı ile fahri hemşehrilik beratı verdik.” açıklamasını yaptı. Tütüncü, katılımlarından dolayı Abdülkadir Aksu’ya, Ali Coşkun’a, Necati Çetinkaya ve Menderes Türel’e plaket takdim etti.  
 
  “Amir Ateş, kültürümüz için önemli bir isim” 
  Bir teşekkür konuşması yapan Çetinkaya da “ Amir Ateş Hocam, Türk musikisine bahşetmiş olduğu müstesna eserlerle gönüllerde yaşayacaktır.  Bütün mesele gönüldür. Efendimiz (SAV) de gönüllere hitap edin, diyor. Bir milletin yaşaması ve o hayatiyetini devam ettirmesi için en önemli şeylerden birisi onun kültürüdür. O kültür işinde en önemli konu Hocam’ın üstatlığı ile yapılmış olan eserlerdir. Kardeşim Hakan Tütüncü’yü, Hocam’ın ismini tesise vermesi, müze açması gibi güzel düşüncelerinden dolayı kendisini kutluyorum.” ifadesini kullandı.Daha sonra davetliler, kurdeleyi keserek Amir Ateş Semt Konağı’nı hizmete açtılar.  
 
Semt konağında neler var 
Hanımlara yönelik meslek ve sanat kurslarının verileceği semt konağında Amir Ateş, Hababam Sınıfı müzeleri, kodlama eğitim merkezi, üniversite hazırlık kursu, belediye iletişim noktası, muhtarlık birimi, etüt merkezi ve çok amaçlı salon bulunuyor.  Kepez Belediyesi daha önce de Sütçüler ve Şafak mahallelerine semt konağı kazandırmıştı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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