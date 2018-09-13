Demet Akalın tapu dağıtım töreninde sahne aldı

Demet Akalın tapu dağıtım töreninde sahne aldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Demet Akalın tapu dağıtım töreninde sahne aldı 
  - Serik, tarihe gömülen 70 yıllık tapu sorununu demet Akalın konseriyle kutladı 
  - Akalın'a üzerinde isminin yazıldığı Serik’in meşhur el yapımı bıçağı ve Serik Belediye spor forması hediye edildi 
   
 - Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’ın göreve gelmeden önce seçim vaatlerinin başında gelen, Serik’in gelişip büyümesinin önündeki en büyük engel olan tapu sorunu çözüldü. Vatandaşa tapularının törenle dağıtıldığı gecede sahne alan Demet Akalın binlerce Serikliyi coşturdu. Ünlü sanatçının tarihi Çınaraltı meydanında verdiği konsere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşlar akın etti. 
  Serik’te 12-16 Eylül tarihleri arasında Serik Belediyesi tarafından düzenlenen Serik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Serik Belediyesi mehteran takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüş Salı Pazarı Kavşağında start aldı. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Serik İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, esnaf odası başkanları, mahalle muhtarları, Serik Belediyesi sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  
Çınaraltı Meydanı'nda ise 70 yıldır tapu mağduru olan vatandaşlar için tapu dağıtım töreni düzenlendi. 
 
  "Kangren olan sorunu çözdük" 
  Tapu törenin de konuşan Başkan Çalık, Serik’te tapu sorununun artık tarihe gömüldüğünü belirtti. Çalık, "Neredeyse Cumhuriyet tarihimiz ile yaşıt, ilçemizin kangren olmuş sorununu dört yıllık hummalı bir çalışmadan sonra çözdük” dedi. 
  Tapu sorunun çözümü için maddi manevi çok büyük uğraşlar verdiklerini kaydeden Başkan Çalık, "Bu işin çözümü noktasında, kırtasiye için 5 ton kağıt harcandı. 2 milyon fotokopi çekildi. Binlerce posta tebliği işlemine yardım sağlandı. Bütün bu işler için 15 eleman görevlendirdik. Gerçekten geriye dönüp baktığımız zaman nasıl büyük bir işin üstesinden geldiğimizi daha da iyi anlıyoruz" diye konuştu. 
 
  "Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık" 
  30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde kendisine vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında tapu sorunun geldiğini vurgulayan Çalık, "Halkımız bize bu şerefli görevi 4 yıl önce layık gördü. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için ekibimle beraber 'İşimiz Gücümüz Serik' sloganıyla yola çıktık. Gece gündüz uğraşlar sonunda ilçemizin gelişip güzelleşmesi ve imar yönünden, önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorunu ortadan kaldırmak için çaba sarf ettik. Allah'ımıza şükürler olsun ki halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik” şeklinde konuştu. 
 
  Gelecek dönem için adaylık sinyali 
  Bundan sonraki dönemde de Serik halkı için hizmet yolunda daha büyük adımlar atacaklarını dile getirerek göreve yeniden talip olduğunun sinyalini veren Başkan Çalık, "Hizmet noktasında tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediyemize, ekibimize ve bize her zaman güvenen değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Serikli hemşehrilerim bu hizmetleri yapanlara her zaman minnettardır. Tapu sorununun çözümünde adil bir karar vererek işi sonuçlandırma iradesi gösteren hakimlerimize, Ankara'da ve Serik’te işi tekemmül ettiren tüm adliye mensuplarına, yakın ilgi ve takiplerini gördüğümüz eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Mal Müdürlüğüne, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, Antalya milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Merkez, il ve ilçe teşkilatlarımıza, her türlü çalışmamızda işlerimizi kolaylaştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes TÜREL’e, gece gündüz bizimle birlikte koşturan AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Hasan Kozan’a, bu yolda Ankara’da çalışan tüm ilgili bürokratlara, Serik Kaymakamlığımıza, Serik Tapu Müdürlüğüne ve personellerine teşekkürü bir borç bilirim. Serikli bu hizmetleri yapanlara minnettardır" ifadelerini kullandı. 
 
  Akalın'dan muhteşem konser 
  Serik’te düzenlenen tapu töreninde sahne alan Demet Akalın binlerce Serikliyi coşturdu. Ünlü sanatçının tarihi Çınaraltı Meydanı'nda verdiği konsere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşlar akın etti. Konser sonrasında Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, ünlü sanatçıya çiçek ve üzerinde isminin yazıldığı Serik Belediye spor formasını ve üzerinde isminin yazıldığı Serik’in meşhur el yapımı bıçağından hediye etti. Hediyeler için Başkan Çalık’a teşekkür eden Akalın, "Forma numarasının 07 olması bir tesadüf değildir. Benim uğurlu rakamım. Anlaşılan bunu bile araştırmışsınız" dedi. 
 
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İHA
                                         
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