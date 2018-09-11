ALKÜ'den savunma sanayi için örnek proje

ALKÜ'den savunma sanayi için örnek proje
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Isparta Düğün Salonları

  - ALKÜ'den savunma sanayi için örnek proje 
  - Radyo frekans dalgaları muzdan yapılan plakayla kontrol altına alınacak 
  - Savunma sanayisinde doğrudan ve dolaylı olarak EMC test ortamlarında kullanılan ithal ve kimyevi ağırlıklı kaplama malzemelerin yerini alabilecek milli ve yerli bir malzeme yapmak için çalışma başlatıldı 
 
 - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Bektaş Çolak yaptığı AR-GE çalışmasıyla, hem ithal hem de daha pahalı olan kimyevi maddelerin yerini alabilecek ekonomik ve doğal olan muz lifleri ile radyo frekans dalgalarını zayıflatan bir kaplama plakası yapmayı hedefliyor. 
  Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen ve önemli bilimsel çalışmalara imza atan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), şimdi de bölgenin değerli geçim kaynağı olan muz ağacı ile ilgili bilimsel bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Bektaş Çolak tarafından “Muz Ağacındaki Yaprak ve Gövde Liflerinin Radyo Frekans (RF) Dalgalarının Zayıflatılması Kullanılabilirliği” konusunda bir AR-GE çalışması başlatıldı. 
 
  Hedef ekonomik ve doğal bir ürün 
  Çalışmayı yürüten Dr. Öğretim Üyesi Bektaş Çolak, çalışması hakkında bilgiler vererek muz ağacındaki yaprak ve gövde liflerinden RF dalgalarının zayıflatılmasında kullanılmak üzere ekonomik bir kaplama malzemesi elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. RF dalgalarının özellikle askeri hedeflerin tespit edilmesinde RADAR cihazları tarafından kullanıldığını ifade eden Çolak, “Radarın çalışma prensibi, metal cisimlerin RF dalgaları yansıtma özelliğine dayanmaktadır. Metal gövdeye sahip hedeflerin radar tarafından tespit edilememesi için metal gövde üzerine özel RF Dalga Soğurucu yani daha basit ifadeyle dalgayı zayıflatıcı malzeme tatbik edilmektedir. Ayrıca sivil ve askeri elektromekanik cihazların elektromanyetik (EMC) testlerinin yapıldığı özel metal kafesli test odalarının iç yüzeylerinde RF dalgalarınının yansımasını zayıflatıcı madde olarak piramit şeklinde poliüretan veya polietilen tabanlı karbon tozları tatbik edilmiş malzeme kullanılmaktadır. Bu amaçla yürüttüğüm AR-GE çalışmamda, kullanılan hem ithal hem de daha pahalı olan kimyevi maddelerin yerini alabilecek ekonomik ve doğal olan muz lifleri ile radyo frekans dalgalarını zayıflatan bir kaplama plakası elde etmeyi hedefliyorum” dedi.  
 
  Bölgeye katkı sağlayacak 
  Türkiye'nin askeri ve teknolojik sahada üstünlüklerini ve millilik oranlarını artırmak, dolayısıyla yurt dışına olan bağlılığı azaltmak için bu tür malzemelerin tasarlanması ve üretimi konusunda bir çalışmaya imza atmak istediklerini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Bektaş Çolak, Alanya’da en çok yetiştirilen ve bu bölge ile özdeşleşen muz ağacının atıklarının RF dalgalarının soğurulmasında kullanılan malzemelerin geliştirilmesinde kullanılabilirliği hakkında benzer çalışmaların, tropikal iklime sahip Malezya ve Hindistan bölgesinde de yapıldığını ve uluslararası literatürde iddialı sonuçlar yayınlandığını belirtti. Çolak açıklamasında, “ALKÜ’de başlattığım çalışmamız ile literatürdeki bilgilerin doğruluğu ve alternatif üretim teknikleri araştırılmaktadır. Bu kapsamda Alanya Sanayi esnafının destekleriyle ilk olarak muz ağacı yapraklarının lifli yapısından istifade edilerek 4mm kalınlığında 30x30cm ebadında bir plaka üretilmiş ve RF dalgaların 8-12 GHz bölgesinde (X bandı) ortalama 3dB soğurma sağladığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı. 
  Henüz çalışmasının başında olduğunu aktaran Çolak, ilerleyen döneme ait çalışma planını ise soğurma değerlerinin arttırılması için karbon tozlarının liflere tatbik edilebilirliği incelenerek sonuçların ortamdaki neme bağımlılığı konusunda paralel bir çalışma yürütmek olarak açıkladı. Bu sayede elde edilen değerlerin güvenilirliği, tekrar edilebilirliği ve izlenebilirliğini sağlanmaya çalışılacağını söyleyen Öğretim Üyesi Bektaş Çolak, AR-GE çalışmasında kendisine ve ekibine desteğini esirgemeyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na teşekkür etti.  
 
  "Öncelikli hedeflerimizden biri Alanya'ya faydalı olmak" 
  ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise özellikle savunma sanayisinde doğrudan ve dolaylı olarak EMC test ortamlarında kullanılan ithal ve kimyevi ağırlıklı kaplama malzemelerin yerini alabilecek milli ve yerli bir malzeme elde edilebilecek olunması fikrinin kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayarak, “Bölgemiz ile özdeşleşen muz ağacından elde edilen liflerin bu tür bir AR-GE çalışmasına konu olmasından çok mutluluk duydum. Değerli hocamıza, Alanya için önem teşkil eden bu başarılı çalışmasında başarılar diler, her türlü destek ile kendisinin yanında olduğumuzu önemle ifade ederim” dedi. 
  ALKÜ Rektörü Pınarbaşı, uluslararası bir üniversite olma hedefine yönelik çalışmalarla birlikte bölgeye katkı sağlayacak çalışmalara imza atmanın da ALKÜ’nün öncelikli hedeflerinden bir tanesi olduğunu sözlerine ekledi. 
 
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İHA                        
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