- Antalya’nın Kepez ilçesinde girdiği bir evden çarşafa sarılı televizyonla çıkarken suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda bir evin penceresindeki demir parmaklıkları kırarak içeri giren şüpheliyi görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi çarşafa sardığı televizyonla evden çıkarken suçüstü yakaladı. 9 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki M.A.’nın üst aramasında 18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin hırsızlıkta kullandığı motosiklet otoparka çekildi. M.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA