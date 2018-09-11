- Antalya'da bir döviz bürosunda sahte Avustralya doları bozduran şüpheli ikinci denemesinde yakayı ele verdi.Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz bürosu işleten E.U., iş yerine gelen bir kişinin kendisine 5 adet 50 Avustralya doları banknotu vermesi karşılığında şahsa bin 105 lira verdi. E.U. müşteri gittikten sonra yaptığı kontrolde dolarların sahte olduğunu belirledi. E.U. durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bu sırada şüpheli, aynı döviz bürosuna gelerek yeniden dolar bozdurmak istedi. Daha önceki verdiği dolarların sahte çıktığının söylenmesi üzerine şüpheli kaçmaya başladı. Hızla kaçan şahıs vatandaşlar ve devriye görevi yapan polisler tarafından yakalandı.İsminin M.B. olduğu öğrenilen şüphelinin üst aramasında sahte olduğu belirlenen 400 Avustralya doları ele geçirildi.Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.İHA