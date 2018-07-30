- Başpehlivan Okulu'dan, Emniyet Müdürü Ulucan'a ziyaret
- Kırkpınar Güreşlerinde Altın Kemer'in sahibi olan Antalyalı Başpehlivan Orhan Okulu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, antrenör Kemal Yılmaz ve Türkiye Güreş Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Muammer Ak'ı makamında kabul etti.
Ulucan, ata sporu güreşte altın kemer sahibi Başpehlivan Orhan Okulu'yu tebrik edip, çeşitli hediyeler takdim etti.
İHA