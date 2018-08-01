- Alanya'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilere yönelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, ‘haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek’ iddiasıyla aranan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İHA