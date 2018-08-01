- CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten, Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin yapılan açıklamada, "Belirtilen borç mevcut aboneye ait olup, yapılan tüm yazılı ihbarlara ve bilgilendirmelere rağmen yetkililerden herhangi bir ödeme ve geri dönüş alınamadığından şirketimizce yasal prosedürler uygulanmak durumunda kalınmıştır" denildi.CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak, bölgedeki milyonlarca tüketiciye verdikleri hizmetin odağında ‘müşteri memnuniyetinin’ olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Antalya gibi dünyanın en önemli turizm şehirlerinden birinde elektrik tedarik hizmeti veren şirketimiz, bu bilinç ve sorumlulukla turizme her zaman destek olmaktadır. Otelde yaşanan kesinti otel yetkilisinin ileri sürdüğü gibi eski abonenin borcundan kaynaklı olmayıp, yeni aboneye aittir. Şirketimiz hiçbir şekilde eski abonelerin borçlarını, yeni abonelere yansıtma gibi bir uygulama içinde değildir. Belirtilen borç mevcut aboneye ait olup, yapılan tüm yazılı ihbarlara ve bilgilendirmelere rağmen yetkililerden herhangi bir ödeme ve geri dönüş alınamadığından şirketimizce yasal prosedürler uygulanmak durumunda kalınmıştır" denildi.CK'nın turizmin en zor dönemlerinde bile turizm işletmecilerinin yanında olduğu ve birçok ödeme kolaylığı sağlandığı belirtilen açıklamada, şirketin turizmin kalkınması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.İHA