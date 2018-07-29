- Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Halk Plajı'nda kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ve işletmecileri harekete geçirdi. Kayıp çocuk uzun aramaların ardından 5 yıldızlı bir otelin sahilinde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sırasında Alanya'nın en kalabalık plajlarından İncekum Halk Plajı'nda meydana geldi. Ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki Ramazan Emin, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Oğlunu bulamayan baba durumu işletme sahibi Ahmet Erdoğan'a bildirdi. Haber verilmesi üzerine sahile İncekum jandarma ekipleri geldi. 6 yaşındaki Ramazan Emin’i bulmak için herkes sahil boyunca seferber oldu. Oğlunun kaçırıldığını düşünen baba İbrahim Emin ise büyük üzüntü yaşadı. Bir saatlik aramanın ardından küçük Ramazan'ın 5 yıldızlı bir otelin plajında bulunduğu bilgisi geldi. Ramazan Emin, ailesine teslim edildi.İHA