- Muratpaşa Belediyesi, bölgenin adını da taşıyan Örnekköy Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı.Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde aynı zamanda bulunduğu bölgenin adını taşıyan Örnekköy Parkı’nda yenileme çalışmasına başladı. Örnekköy’de sahile açılan Menekşe Sokak üzerinde bulunan ve 4 bin 400 metrekare genişliğe sahip park alanında çalışmalar yaklaşık 3 ay devam edecek. Eski donatı ekipmanlarının tamamen kaldırıldığı park alanında devam eden çalışmaların sonunda, mahalle yenilenen basketbol sahası, kamelyaları, fitness grubu ve çocuk oyun alanıyla yepyeni bir park kazanacak.Muratpaşa Belediyesi’nin park yenile çalışmasını gerçekleştirdiği Güzeloba Mahallesi’nde son dönemde Nazım Hikmet Ran, Ömer Buyrukçu, Olof Palme, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir ve Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin isimlerini taşıyan yaklaşık 30 bin metrekare genişliğe sahip yeni park alanları kazandırıldı. Böylece mahallenin sahip olduğu parkların genişliği 142 bin 433 metrekareye ulaştı.İHA