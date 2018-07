- Antalya’da iki ayrı metruk binada 15 gün arayla çıkan yangınlar mahalle sakinlerini sokağa döktü. Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, “İnsanlar yine panik içerisinde ve korka korka yaşıyor. Bizim sesimizi duyan yok mu?” diyerek duruma isyan etti.15 Temmuz Pazar günü Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1303. Sokak'ta bulunan bir metruk binada yangın çıkmış, alevler rüzgarın etkisiyle 3 eve daha sıçramıştı. Korku dolu anlar yaşatan yangından 2 hafta sonra bu kez 1306. Sokak'taki 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişiğindeki evleri tehdit etmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında metruk bina küle dönerken, mahalle muhtarı ve vatandaşlar yangında kasıt olduğunu iddia etti.Yangının hemen bitişiğindeki yapıda çıktığını belirten Ayfer Kaya, “Canımızı zor kurtardık. 15 Temmuz’da yangın oldu, hemen üst katımızda çıkmıştı. Bu ikinci yangın, burada kasıt var diye düşünüyoruz. Aynı yerde çıkıyor hep. Yetkililerin buna çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da yangında kasıt olduğunu ileri sürerek, “Yine aynı sıkıntı, yine aynı sıkıntı. 1 saat önce buraların resimlerini gönderdim polise. 15 Temmuz’dan itibaren belediye önünde koşuşturuyorum. Bizim sesimizi duyan yok mu? Buralar yıkılsın diyoruz. Bu pisliklerden kurtulmak istiyoruz. İnsanlar yine panik içerisinde ve korka korka yaşıyor. Ellerimiz ayaklarımız kir içinde kaldı, insanların evi yandı. 1306’da çıkmıştı, şimdi 1303’te hemen arkasındaki evde çıktı. Demek ki bu bile bile yakılıyor. Bunun bir an önce önlemi alınsın” dedi.Mahallelinin her gün yangın olacak mı endişesiyle yaşadığını dile getiren Ay, “Bunun bir an önce çözüme ulaştırılmasını ve bize destek çıkılmasını istiyoruz. Mahalleli korkar hale geldi. Biz ne zamana kadar burada bekçi gibi duracağız” ifadelerini kullandı.Öte yandan yangından kurtarılmaya çalışılan bir köpeği tasmasından tutup çeken vatandaşa, bir kadının hayavana eziyet ettiği düşüncesiyle tepki göstermesi tartışmalara neden oldu. Tartışmayı polis ve mahalle muhtarı araya girerek yatıştırdı.İHA