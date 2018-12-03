AKUT’tan doğada etkinlik

- Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş Kalkan birimi, 6 gönüllüsü ve 20 lise öğrencisi le doğada farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.Etkinlik kapsamında AKUT öğrencilerle arama kurtarma bilgilerini paylaştı. Delikkemer ile Kalkan arası Tarihi Likya yolunda 7 buçuk kilometre yürünürken, yol boyunca çöpler de toplandı.Kurumsal iletişim AKUT sorumlusu Ahmet Arın, doğaya sahip çıkmanın bir örneğini gösteren gençleri kutlayarak, çocukların afetler ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olması, afet karşısında dayanıklı bir toplumun temellerinin atılması, doğayla iç içe yaşamanın verdiği farkındalıkla doğaya saygılı bir nesil yetiştirilmesinin önemini belirtti.İHA