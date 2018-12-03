- Belediye, kırsaldaki vatandaşların ayağına kuaför ve cilt bakım hizmeti götürdü

- Hasta olan yaşlı kadın ve erkekler tek tek muayene edildi, tansiyonları ve şekerleri ölçüldü

20 kişilik ekip

Uygulamalı anlatım

Doktorlar muayene etti

İlk kez kuaför hizmeti aldılar

- Manavgat’ın Beşkonak bölgesinde kırsal mahallelerde yaşayan 4 bin 958 çocuk, genç, yaşlı bireye Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık hizmetinin yanı sıra kuaför hizmeti verildi. Mobil kuaför tırında genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. İlk kez cilt bakımı yaptıran ve kuaför hizmeti alan kadınlar büyük mutluluk yaşadı. Çocukların da saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü. Çocuklara diş eğitimi, kadınlara kuaförlük hizmeti sunulurken, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler ise sağlık kontrolünden geçirildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıkları merkeze uzak noktalarda, kent merkezine gelip gitme şansı daha az olan hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal proje Manavgat ve kırsal mahallelerde gerçekleştirildi.Çalışmaya, doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför ve yardımcı personelden oluşan 20 kişilik bir ekip katıldı. Manavgat’ın Beşkonak bölgesinde Yeşilbağ, Değirmenözü, Ballıbucak, Çaltepe, Kırkkavak, Gaziler, Düzağaç, Burmahan, Altınkaya, Sağırin, Çardak, Kızıldağ, Beydiğin, Karabük, Beşkonak mahallelerinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yerinde hizmet verildi.Çocuklara diş doktoru tarafından, diş temizliği, bakımı ve fırçalama teknikleri uygulamalı anlatıldı. Ayrıca diş macunu, diş fırçası, konuyu anlatan broşür ve boyama kitapları hediye edildi. Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi aileler de tespit edilerek sosyal kart talepleri alındı. Sosyologlar evlerde incelemelerde bulundu.Bakıma ihtiyaç duyan hastalar ve engellileri evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Ayrıca hasta olan yaşlı kadın ve erkekler tek tek muayene edildi. Tansiyonları ve şekerleri ölçülen hastaların sağlıkla ilgili şikayetleri dinlendi.Mobil Kuaför Tır'ında ise genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. İlk kez cilt bakımı yaptıran ve kuaför hizmeti alan kadınlar büyük mutluluk yaşadı. Çocukların da saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü.Manavgat’ta gezici sağlık ve sosyal hizmet ekipleri 4 bin 958 kişiye ulaştı. Yaşlı bireyler, "Bunca yıldır ilk kez bir berber ayağımıza kadar gelerek bizi tıraş ediyor" dedi.İHA