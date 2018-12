Türk-Ukrayna-Kırım gecesinden dünyaya barış ve dostluk mesajı

- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Ukrayna Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen ‘Türk-Ukrayna-Kırım Dostluk ve Barış Gecesi’nde barış ve dostluğun her engeli aşacağı vurgulandı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının katkıları ile Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlik ile Antalya’da dostluk ve barış gecesi yaşandı. AKM Perge Salonu’nda düzenlenen ‘Türk-Ukrayna-Kırım-Dostluk ve Barış Gecesi’ne Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i temsilen Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Ukrayna Konsolosu Vhcslav Khomenko, Türkiye Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Vekili Namık Kemal Bayar, Akdeniz Ahıska Türkleri Dernek Başkanı Ramiz Atahan, Büyükşehir Belediyesi Şirketi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Ukrayna Lviv Büyükşehir Belediyesi delegasyonu ve çok sayıda davetli katıldı.Türk-Ukrayna-Kırım-Dostluk ve Barış Gecesi ilk olarak sergi açılışı ile başladı. Ukrayna milli el işi sanatçısı Yaryna Chickevic, Kırım milli el işi sanatçısı Ayşe Osmanova’nın el emeği ürünleri ile Ukrayna ve Kırım’ın yöresel kıyafetleri ve el işleri sergilendi. Sergi ile birlikte Ukrayna ve Kırım mutfağının lezzetleri Antalya’da yaşayan Ukraynalı kadınların el yapımı ile kokteyl konseptinde davetlilere ikram edildi.Serginin ardından davetliler Kuşbakışı, Şefika, İğne Oyası ve Adını Arayan Çocuk kitaplarının yazarı Serra Menekay’ın katılımıyla bir söyleyişi gerçekleştirildi. Menekay, özellikle Şefika kitabı üzerine yoğunlaşan bir konuşma yaptı. Şefika kitabını aydın nesiller yetiştiren bilge kadınlara adadığını belirten Menekay, “Her aydın Türk insanının bu dönemleri bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Güçlü kadın olmak gerçekten zor, Şefika Hanım da bu kadınlardan bir tanesi çok zor bir yaşam geçirmiş birisi” dedi.Kırımlı Şefika Gaspıralı’nın muhteşem hayat hikâyesini kendine özgü akıcı diliyle bir araya getiren Menekay, Şefika’nın babası ve kitabın gizli kahramanı İsmail Bey Gaspıralı’nın Kırım’da başlayıp tüm Rusya’ya yayılan “Türk Eğitim Reformu’nu okuyucuya sunduğunu belirtti.Söyleşinin ardından “Türkiye’de yaşayan Ukrayna Kırım ve Ahıska Türklerinin kültür ve adetlerinin önemi" konulu panel düzenlendi. Yazar Dr. Serra Menekay, Türkiye Kırım Türkleri ve Dayanışma Dernekleri Genel Başkan Vekili Namık Kemal Bayar, Ukrayna Kültür Sanat Federasyon Başkanı, Film Yapımcısı Oleg Ghaftkovych, Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Akdeniz Ahıska Türkleri Başkanı Ramiz Atahan’ın konuşmacı olduğu panelde dostluk ve barışa dikkat çekildi. Türkiye’nin her zaman Kırım halkının yanında olduğunun belirtildi. Kırım Türklerinin yaşadığı sürgün üzerinde durulan panelde dostluk ve barışın her engeli aşacağı bildirilirken ‘Barış ve sevgi bereket çoğaltır’ mesajı verildi.Gecenin finalinde ise Antalya’da yaşayan Ukraynalı kadınlardan oluşan ‘Ukrayna Kültür Sanat Derneği Bereginya Korosu’ Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Ukrayna halk şarkılarını da seslendiren Bereginya korosunun ardından Ukrayna Halk Sanatçısı Pavlo Doskaç ve Kırım Tatar şarkıcı Selma Agat muhteşem bir konser verdi. Barış ve dostluk gecesini kutlayan davetliler sanatçılara eşlik etti.Antalya Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan ise Büyükşehir Belediyesinin desteği ile geceyi düzenlediklerini belirterek, barış ve dostluğun önemine değindi. Sevginin yenemeyeceği hiçbir şeyin olmadığına dikkat çeken Mercan yetkililere katkıları için teşekkür etti.Gecenin sonunda, Ruhi Beşiktaş ve Gaye Doğanoğlu katılımcılara plaket, çiçek takdim ederken Antalya figürlü tabak hediye etti. Gaye Doğanoğlu, her zaman uluslararası ilişkiler anlamında önemli bir gece düzenlendiğini belirterek, Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği yöneticilerini anlamlı etkinlikten dolayı kutladı.İHA