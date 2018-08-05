Antalya'da sahibinden satılık uçak

Antalya'da sahibinden satılık uçak
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Isparta Düğün Salonları

  - Antalya'da sahibinden satılık uçak   
  - Dekorasyon işiyle uğraşan Ayşegül Köse'nin bir firmanın isteği üzerine yaptığı 11 metrelik uçak alıcıyla sorun yaşayınca elinde kaldı   
  - Köse'nin 1,5 ayda 8 kişilik ekiple 80 bin liraya mal ettiği uçak yeni alıcısını bekliyor   
 
 - Antalya'da dekorasyon işiyle uğraşan Ayşegül Köse, bir firmanın isteği üzerine yaptığı 11 metrelik uçağı alıcıyla yaşadığı sorun nedeniyle satmaktan vazgeçti. Köse'nin uçağı şimdi 80 bin liraya yeni alıcısını bekliyor.   
  Antalya’da 14 yıldır dekor işleriyle uğraşan 47 yaşındaki Ayşegül Köse, bir firmanın isteği üzerine 11 metre uzunluğunda, 6 metre kanat genişliğinde uçağı 8 kişilik ekiple 1,5 ayda tamamladı. Uçak yapımında strafor üzerine kaplama, epoksiden, polyester gibi birçok malzeme kullanıldı. İnsan sağlığına zararlı olmayan maddeden üretilen uçak, yaklaşık 80 bin liraya mal oldu. Alıcı firma birçok kez bahaneler ileri sürerek uçağı teslim almayınca Köse firmayla yaptığı anlaşmayı sonlandırdı. Köse, uçağı maliyet fiyatına satışa çıkardı. 
  Oyuncak yapan bir firmanın isteği üzerine uçağı tasarladıklarını söyleyen Ayşegül Köse, “Görsellerini getirdiler, uygulamayı biz yaptık. Ama her teslimatta firma ile sorun yaşadık. Bu uçak üzerinde ciddi bir zaman ve maddiyat harcadık. 4 kez teslim aşamasına geldim ama her defasında ürünü almamak için bir bahane buldular. Bir sürü bahane buldular. Ne yapmak istediklerini anlayamadım. Bende artık vazgeçmek zorunda kaldım” dedi.   
  Uçağın geniş bir alanda yapılması nedeniyle zaman zaman çevresinden şikayetler aldığını dile getiren Köse, “Denetlemeye tabi tutulduk, iş yerim mühürlendi. Uçak nedeniyle iş yerini başka bir noktaya taşıdım. Bu sıkıntıyı da yaşayınca firmanın isteklerini geri çevirdim ve uçağı onlara satmaktan vazgeçtim. Önce sekiz, sonra beş kişilik ekip çalıştı. Bunların hepsi bir maliyetti. Başka bir firmaya satmaya karar verdim” diye konuştu. 
 
  "Normal bir uçak yaptık" 
  Uçağı başka bir firmaya satmaya karar verdiğini anlatan Köse, “Alıcılar acente, havalimanlarından biri olabilir. Totem ve reklam amaçlı kullanılabilir. Bilet satış gişesi olabilir. Bozulacak bir malzeme değil. Fiber kaplı, içinde bir insan bile rahatlıkla gezebiliyor. 1,5 metre yüksekliği, 11 metre uzunluğu, 8,5 metre kanat açıklığı var. Buraya normal bir uçak modelini yaptık” dedi.   
  Türkiye’de bu tarz uçak yapan tek firmanın kendileri olduğunu öne süren Köse, “Takdir edilmesi gerekirken edilmedik. 70-80 bin liraya bize maliyeti oldu. Kar amacı gütmüyorum. Biran önce sahibini bulsun, emanet bir arsada duruyor. Sahibinden satılık uçak” dedi. 
 
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İHA
                                         
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