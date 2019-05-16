Adana'nın Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Yaşar Bayboğan Caddesi'nde Veli K'nın kullandığı 07 NOG 09 plakalı otomobil ile Enes Y'nin kullandığı 01 EKP 79 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Veli K. ile otomobil içerisinde bulunan annesi Elif ve babası Ömer K. yaralandı.Yaralılar çağrılan ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.Kullanılamaz hale gelen otomobiller daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.ADANA (AA) -