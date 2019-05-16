Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Bulvarı'nda Ramazan D'nin kullandığı 06 AU 8144 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Sevgi O. iradesindeki 33 NFT 35 plakalı otomobile çarptı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sevgi O, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Alkollü olduğu tespit edilen Ramazan D. 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.ADANA (AA) -