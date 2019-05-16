Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca Mersin açıklarında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği suda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.Akdeniz'de yaşanabilecek tehditlere karşı etkin ve koordineli müdahale için Mersin Valiliği koordinesinde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı öncülüğünde "bölgesel arama-kurtarma tatbikatı" yapıldı.Tatbikat senaryosuna göre, düzensiz göçmenleri taşıyan ticari bir yat, Mersin'in 15 mil açığında kuru yük gemisiyle çarpışarak battı.Düzensiz göçmenlerin bir kısmı yük gemisince kurtarılırken, bir kısmı da suda mahsur kaldı. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, deniz ve havadan bölgeye ulaşmak için harekete geçti.Tatbikatta, ilk olarak sudaki 2 kişi helikopterle yanlarına inen personel tarafından kurtarılarak "TCSG Yaşam" gemisine taşındı.Sahil güvenlik uçağınca da suda 5 kazazedenin daha tespit edilmesi üzerine, sudaki noktaya işaret fişeği atıldı. İşaretin ardından TCSG Yaşam'ın acil müdahale botları harekete geçerek 5 kişiyi daha gemiye çıkardı.Hava kuvvetleri uçağından paraşütle suya atlayan 3 uzman personel de 3 düzensiz göçmeni Akdeniz'in zorlu sularından kurtararak, TCSG Yaşam'a götürdü. Sudaki 3 kazazede de Türk sahil güvenlik botu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen botla aynı gemiye taşındı.- İkazlara uymayan gemiye müdahale edildiSenaryonun başka bir aşamasında ise kuru yük gemisine yönelik telsiz çağrılarına cevap alamayan ekipler, geminin kaçırılmış olması ihtimaline karşı operasyona başladı. İlk olarak TCSG-304 botuyla önü kesilerek önleme manevrası yapılan kuru yük gemisi hareket etmeyi sürdürünce, Sahil Güvenlik Komutanlığı özel harekat personeli önce helikopterle sonra da botlarla gemiye çıkarıldı.Gemi personeli ve düzensiz göçmenleri tahliye eden ekipler, bu sırada bir kişinin gemide yangın çıkardığını belirleyerek durumu koordinasyon merkezine bildirdi.Yangının söndürülmesinin ardından, tatbikat başarıyla tamamlandı.Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek koordinesindeki tatbikata, 200'den fazla personel ile 2 sahil güvenlik korveti, 5 bot, 3 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda sahil güvenlik unsuru katıldı.MERSİN (AA) -