Antalya'da düzenlenen Türk Rus Klasik Müzik Festivali sona erdi. Side Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, keman virtüözü ve orkestra şefi Vladimir Spivakov'un genel sanat yönetmenliğini yaptığı festival, 4 gün boyunca yerli ve yabancı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.Organizasyonu düzenleyen Barut Hotels'den yapılan açıklamaya göre, Side Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, keman virtüözü ve orkestra şefi Vladimir Spivakov'un genel sanat yönetmenliğini yaptığı festival, 4 gün boyunca yerli ve yabancı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.Türk Besteci Nevit Kodallı ve Rus Besteci Şostakoviç'in "İki dost ülkenin bestecileri" konseriyle başlayan festivalde, Soprano Anna Aglatova da opera literatürünün en gözde aryalarını seslendirdi. Konser sonunda ise dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, Mozart'ın 12.Piyano Konçertosu'nda solist olarak sahneye çıktı.Astor Piazzolla'nın eserlerinden oluşan "Piazzolla-Gala" başlıklı kapanış konseri de Side Antik Tiyatrosu'nu dolduran sanatseverleri hayran bıraktı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vladimir Spivakov, 40. yılını kutlayan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile son yıllarda gerçekleştirdikleri en heyecan verici konsere imza attıklarını belirtti.Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Spivakov, "Sadece dinleyici için değil, bizim için de çok keyifliydi. Sizinle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bu hatırayı uzun süre kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.Festivalde ayrıca Rusya'nın en başarılı flüt sanatçılarından Sergey Zhuravel de sahne aldı.