8'inci Portakal Çiçeği Karnavalı gelecek sene nisanda

- "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen karnaval, gelecek yıl 3-12 Nisan'da gerçekleştirilecek



Nisan'da Adana'da" temasıyla gelecek yıl 8. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 3-12 Nisan'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışından Adana'ya gelecek ziyaretçilerin ve turizm acentelerinin programlarını yapabilmeleri için gelecek yılki karnaval tarihinin erkenden belirlenerek duyurulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, geçen yıllarda olduğu gibi gelecek sene de yüz binlerce yerli ve yabancı turisti kente çekmesi beklenen, Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin de yer alacağı kaydedildi.

Gelecek sene 3 Nisan'da başlayacak karnaval etkinliklerinin, 12 Nisan'a kadar süreceği, resmi açılış ve kortej yürüyüşünün ise 4 Nisan'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Karnaval programının şubatta ilan edileceği bildirilen açıklamada, "Nisan'da Adana'da olmanın keyfini daha sakin dönemde deneyimlemek isteyenlere takip eden günler için de program yapmalarını tavsiye etmekteyiz. Karnaval kapsamındaki etkinliklerin 12 Nisan'a kadar devam edeceğini tahmin etmekteyiz. Ayrıca, mevsimsel olarak değişiklik göstermekle birlikte 1-20 Nisan'da, Adana sokaklarının mis gibi portakal çiçeği kokacağını öngörüyoruz. Misafirlerimize tavsiyemiz, karnaval coşkusunu sokaklarda yaşamak ve kalabalıklarda olmak istiyorsanız 4-5 Nisan tarihlerini, sakin dönemde portakal çiçeği kokan sokaklarıyla Adana'yı gezmek ve lezzetlerini tatmak istiyorsanız 5-20 Nisan'ı tercih etmenizdir."değerlendirmesinde bulunuldu.



ADANA (AA) - "

