- Milletin şanlı direnişine şahitlik eden 107 habercinin tanıklığını anlatan, yapımcılığını ve yönetmenliğini gazeteci Ali Ekber’ Karaçam'ın üstlendiği '15 Temmuz'un Objektifleri' belgeseli, 55. Antalya Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez seyirciyle buluştu.Atatürk Kültür Merkezi Perge Film Salonu’ndaki belgesel gösterimine, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Adnan Saraç ve Kasım Birol Yılgın, Büyükşehir Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş, AK Parti Aksu İlçe Kadın Kolları Başkanı Saide Karataş, AK Parti Kepez Kadın Kolları Başkanı Ferah Nur Ünal’ın yanı sıra Antalya’daki STK’lar ve çok sayıda iş insanı katıldı.Gösterim sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel adına AK Parti Antalya Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş, Ali Ekber Karaçam’a çiçek verdi. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.Gazeteci Ali Ekber Karaçam, 15 Temmuz’da yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile işbirliği yaparak Türkiye'de ilk kez, 107 habercinin tanıklığına yer verdi. Kurgusu tam 480 gün süren, bin 200 dakika kayıtlardan oluşan 90 dakikalık belgeselde onlarca basın mensubu 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarını paylaştı. Karaçam, belgeseli 15 Temmuz’da şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'a ithaf etti.İHA