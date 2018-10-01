- Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefon hattının bulunduğu ağaç direk kırılarak yakıldı ve yolun kapanmasına sebep oldu. Mahalle sakinleri 5 gündür kırılan direkle ilgili işlem yapmayan yetkililere tepki gösterdi.Manavgat Ilıca Mahallesinde Belen Caddesi ile 71. Sokağın kesiştiği noktada bulunan telefon hattının bulunduğu ağaç direk, kırılarak yıkılması nedeniyle yolun kapanmasına neden oldu. Direğin yıkılmasının üzerinden 5 gün geçtiğini belirten Ilıca Mahalle muhtarı Selahattin Uçar “5 gündür yetkilileri aramamıza rağmen ne yazık ki şu ana kadar gelip giden kimse olmadı. Direk kırıldıktan sonra telefon hattının bağlı olduğu yer havada asılı kaldı. Kablolar yolda olduğu için yoldan araçla geçilemiyor. Yetkililerden bir an önce direği yenilemelerini ve yolu açmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.İHA