‘Kailash’ sinemaseverlerle buluştu

‘Kailash’ sinemaseverlerle buluştu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - ‘Kailash’ sinemaseverlerle buluştu 
  - Yönetmen Derek Doneen: 
  - " Ürünlerinde çocuk emeği kullanmadıklarını ilan etmeyen markalara karşı sesimizi yükseltmeliyiz" 
  - Filmin sonunu değiştiren olayı anlattı 
  - Kayıp çocuk bulununca  film, yeni kurguyla ilk kez seyirci karşısına çıktı 
 
 - Nobel Barış Ödüllü 'Kailash’ belgeseli, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. 
  85 bin çocuğun kölelikten kurtulmasını sağlayan Nobel Barış Ödüllü Hintli aktivist Kailash Satyarthi’nin hayatına bir bakış sunan ‘Kailash’ belgeseli, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Festivalin yarışma seçkisinde yer alan filmin yönetmeni Derek Doneen, gösterimin ardından soruları yanıtladı.  
  2 yılda 6 kişilik ekiple belgeseli çektiklerini söyleyen Doneen, çekimler sırasında yaşadıkları ilginç bir gerçeği de seyircilerle paylaştı. Hiçbir kurguya girmeden çektiği belgeselde kayıp bir çocuk işçinin peşinde olan Doneen, Sundance Film Festivali’ndeki gösterimin ardından kayıp çocuğun bulunduğu haberini aldığını söyledi. Doneen, bu haberin ardından filmin kurgusunu değiştirdiklerini ve filmin yeni kurgusuyla ilk kez seyirci karşısına çıktığını da ifade etti.  
  Büyük markaların etiketlerine, 'Bu üründe çocuk işçi çalıştırılmamıştır' diye uyarı notu yazılmasını istediğini söyleyen Doneen, "Bazı markalar özellikle çocuk emeği kullanmadıklarını ilan ediyorlar. Bunu ilan etmeyen markalar için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Hep beraber bunun mücadelesini yapacağız" diye konuştu. 
 
  YoTube filmi satın aldı 
  Filmi beyaz perde için çektiğini belirten Doneen, video paylaşım sitesi YouTube'nin belgeseli satın aldığını ve kendi kanalı üzerinden yayınlayacağını aktardı. Doneen, böyle bir hassas konunun YouTube üzerinden birçok kişiye ulaşmasının daha faydalı olacağını söyledi. Doneen, filmin Kasım ayında seyirci ile buluşacağını da aktardı. 
  'Kailash' aynı zamanda Sundance Film Festivali Jüri Büyük Ödülü sahibi. 
 
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İHA                       
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