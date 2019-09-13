İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:Bugün:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)Yarın:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)15 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)16 Eylül Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)