İSTANBUL - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

Gaziantep ekibinde forvet Muğdat Çelik forma giyemeyecek

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4 puana ulaştı.

Ligde ilk sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi, Beşiktaş ile de bu kulvarda ilk kez karşılaşmış olacak.

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'a karşı kadrosundaki bir isimden yararlanamayacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan forvet Muğdat Çelik'in siyah-beyazlı takım karşısında görev alamayacağı bildirildi.

Yeni başkanla ilk maç

Gazişehir Gaziantep, Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı dönemindeki ilk maçına çıkacak.

Dün yapılan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevini takımı Süper Lig'e yükselten Adil Sani Konukoğlu'ndan alan Büyükekşi, başkan olarak Gazişehir Gaziantep'in ilk maçını izleyecek.