Isparta'da zeytin , peynir,tereyağı,kaymak ve yoğurt almak isteyen vatandaşların uğrak noktası Kolancı Şarküteri lezzet yelpazesini genişletti.Kolancı Şarküteri'de bulunan onlarca zeytin gurubuna eklenen yeni mahsül gemlik sele zeytinlerinin tadı ve kalitesi adeta bağımlılık yapacak cinsten.Ayrıca yemeklerde ve salatalarda kullanabileceğiniz Ege'nin mis kokulu topraklarında yetişen zeytin ağaçlarının en kaliteli zeytinlerden elde edildilen naturel sızma zeytin yağlarıda Kolancı şarküteri reyonlarında satışa sunuluyor. Mutlaka deneyin!Kültür sineması yanı No:6 ISPARTAHasan BÜYÜKKOLANCI0532 676 76 31