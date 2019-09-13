Eski Eğirdir Evi Canlandı

Eski Eğirdir evinde dün Eğirdir Kültürü ve tarihi üzerine Hakkı Tığlı'nın moderatörlüğünde ve haftanın konuğu olan Nuri Güngör eşliğinde bir toplantı düzenlendi. Eğirdir Tarihinin ve sorunlarının konuşulacağı toplantılar Her çarşamba farklı konu ve konuklarla saat: 20.00'de yapılması planlanıyor.Eğirdir Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada " Dün Eğirdir Evimizde hoş bir sohbet vardı. Eğirdir'imizin değerli isimlerinden araştırmacı yazar Nuri Güngör konuğumuz oldu ve Eğirdir'in tarihi ve kültürü hakkında bizlere bilgiler verdiler. Toplantılarımız her çarşamba farklı konuklarla saat: 20.00'de yapılmaya devam edecek. Bu vesile ile bu değerli alanın tekrar sosyal hayatımıza kazandırılması konusunda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Veli Gök'e ve toplantımıza katılarak bizleri onurlandıran ve fikirlerimizi paylaşan Belediye Başkan Yardımcımız Erhan Savran'a ve Gölbelde Ltd.Şti. Müdürümüz Ömer Yılmaz'a teşekkür ederiz" denildi.